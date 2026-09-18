פרשת האזינו עם אביה: הכוח ללמוד להקשיב באמת

בפרשת השבוע "האזינו", משה רבנו מבקש ללמד את עם ישראל מסר חשוב ומשמעותי. במקום לנאום נאום ארוך ולהסביר מה צריך וכדאי לעשות, משה רבנו בוחר להעביר את המסר דרך שירה – שירת "האזינו".
כוכבת הילדים אביה הרנוי מסבירה כי לפעמים אנחנו שומעים את הקול של מי שמדבר אלינו, אך לא באמת מקשיבים. הדבר מזכיר סיטואציה מוכרת מהבית: כשאמא מבקשת לסדר את החדר ואנחנו עונים "ברור", אך כעבור דקה כבר לא זוכרים מה היא אמרה. משה רבנו מלמד את העם להקשיב ולזכור את הדרך שלהם.
מה נלמד מפרשת השבוע?
- הקשבה מאפשרת למידה: כשאנחנו מקשיבים באמת, אנחנו יכולים ללמוד ולהתפתח.
- להקשיב לסובבים ולעצמנו: מומלץ ללמוד להקשיב לאבא, לאמא, למורה, לחברים ואפילו לעצמנו.
- עוצרים רגע לפני שעונים: בפעם הבאה שמישהו מדבר אליכם, אל תמהרו לענות – עצרו רגע ותקשיבו באמת.
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. ראינו כמה הגנו על המאמינים בהן מאסונות ואין הוכחה שיעזרו אחרי המוות. לעומת זאת-לאבולוציה יש הרבה הוכחות. הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!!