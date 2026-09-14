סלין דיון ( (צילום: שאטרסטוק) )

רגע שמעריצים ברחבי העולם ייחלו לו במשך שנים התרחש בסוף השבוע בפריז: סלין דיון עלתה שוב על הבמה, ולא הצליחה לעצור את הדמעות. הזמרת הקנדית פתחה את סדרת 16 ההופעות שלה ב-Plenitude Arena שבעיר האורות, במה שמסמן את הקאמבק הגדול ביותר שלה מאז שנאלצה להתרחק מאור הזרקורים בעקבות מצבה הבריאותי.

"הבטחתי לעצמי לא לבכות", אמרה דיון לאלפי המעריצים שקיבלו את פניה בסערת מחיאות כפיים. "אני לא עומדת בהבטחות שלי. אבל אני כל כך שמחה לראות את כולכם. התגעגעתי אליכם". בהמשך הודתה לקהל על התמיכה והסבלנות לאורך השנים: "הבטחתי לחזור, לחזור לבמה. אז הינה אני כאן - שרה בשבילכם ושרה בשבילי, שרה בלייב. אני כל מה שאני בזכות זה שאהבתם אותי". מאבק במחלה נדירה החזרה של דיון לבמה מגיעה אחרי שנים קשות במיוחד. בדצמבר 2022 חשפה הזמרת כי אובחנה בתסמונת האדם הנוקשה (Stiff Person Syndrome), מחלה נירולוגית ואוטואימונית נדירה שגורמת בין היתר לנוקשות ולעוויתות שרירים. המחלה, שפוגעת באדם אחד מתוך מיליון, השפיעה באופן משמעותי על יכולתה לשיר ולהופיע. כפי שהסביר ד"ר שחר שלי, ראש תחום מחלות עצב-שריר במחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי רמב"ם, מדובר במחלה נדירה של המערכת המוטורית, המאופיינת בהתכווצות לא רצונית של שרירים במרכז הגוף בצורה כל כך חזקה שהיא גורמת לכאבי שרירים עזים. במקרים קיצוניים, התסמונת עלולה לגרום לקיפאון מוחלט. בעקבות האבחנה, ביטלה דיון את כל סיבובי ההופעות שלה, כולל הופעה מתוכננת בישראל שהייתה אמורה להתקיים במאי 2023. "אני כל כך מצטערת לאכזב אתכם שוב, אני עובדת קשה מאוד כדי להחזיר את הכוח שלי", כתבה אז בהודעה למעריציה.

( שאטרסטוק )

פריז - בית שני

הבחירה בפריז כתחנה הראשונה לקאמבק אינה מקרית. עבור דיון, פריז היא בית שני - המקום שבו ביססה את מעמדה ככוכבת בינלאומית בשפה הצרפתית והאנגלית כאחד. יותר מ-33 אלף איש צפויים להגיע לכל אחת מההופעות במסגרת סיבוב ההופעות החדש.

כ-60% מהמופע צפויים להיות מוקדשים לרפרטואר הצרפתי של דיון, כולל שירים שכתב והלחין עבורה ז'אן-ז'אק גולדמן, בהם "Pour que tu m'aimes encore" ו-"J'irai où tu iras". עוד לפני שעלתה לבמה, הזהירה הזמרת בחיוך את המעריצים להגיע בנעליים נוחות - המופע, לדבריה, צפוי להימשך יותר משעתיים.

הביקוש לכרטיסים היה עצום, כפי שעולה מנתוני חברת לייבטיקטס. מחירי הכרטיסים עלו באופן משמעותי בחודשים האחרונים וכיום מתחילים בכ-900 אירו. לכל סיבוב ההופעות צפויים להגיע כ-1,500 ישראלים, המעידים על האהבה הגדולה שרוחשים מעריציה המקומיים לזמרת.

סלין דיון ( Georges Biard )

"הבטחתי לחזור"

עבור דיון, לפחות לפי הדברים שאמרה על הבמה, זה הרבה יותר מקאמבק מקצועי. אחרי שנים שבהן כלל לא היה ברור אם תוכל לשוב ולהופיע, היא עמדה שוב מול קהל של עשרות אלפים וסיכמה את הרגע בפשטות: "הבטחתי לחזור לבמה. אז הינה אני כאן".

הזמרת, שהחזיקה בקריירה מפוארת של עשרות שנים וזכתה בפרסי גראמי יוקרתיים, בהם על השיר "Beauty and the Beast" שביצעה בשנת 1992, הוכיחה שוב את הנחישות והכוח שלה. הקהל בפריז זכה לראות לא רק זמרת גדולה, אלא אישה שניצחה מחלה קשה וחזרה למקום שבו היא שייכת - על הבמה, מול המעריצים שלה.