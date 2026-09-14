מה אתם יכולים לשפר בעשרת ימי תשובה?

סליחות בכותל המערבי ( אריה לייב אברמס )

אחד האתגרים הקשים של היהודי המאמין והמשתדל להתחזק בכל יום יותר ברוחניות ובתיקון עצמי כל השנה ובחודש תשרי בפרט, הוא המעבר החד מפסגה רוחנית של קדושה בימי ראש השנה לימות החול של עשרת ימי תשובה עד לערב יום הכיפורים, ואחריו ימי הכנה לחג הסוכות וימי חול המועד בינו ליום הושענא-רבה ולחג שמיני עצרת ושמחת תורה. בגלל האתגר הזה, מומלץ להקדיש את ימי התשובה הרגילים לתיקונים קטנים וקבלות טובות בלב לחיזוק ושיפור בתחום הרוחני, ובמקביל לשפר דברים משמעותיים בעשייה היומיומית. בכל שנה אחרי שני ימי ראש השנה חל צום גדליה. מעבר לכך שזהו שינוי קיצוני מהיר מיומיים של סעודות חג עשירות ומושקעות אחרי תפילה ארוכה בכוונה בבית הכנסת, זהו גם מעבר מהיר ועצבני בין ימי חופשה מבית הספר והעבודה בחזרה לשגרת עשייה כשחלק מהעובדים עושים זאת בלי לאכול ולשתות ועם מחשבות פילוסופיות לאחר החג שנגמר.

ספר תהילים ( צילום: אילוסטרציה AI )

מזמור שיר ליום

הקבלה הרוחנית המומלצת ליום הראשון של עשרת ימי תשובה, שבשנה זו חל ביום שני בשבוע, היא לקרוא את כל פרקי ספר תהילים ליום שני כפי שהם מחולקים במהדורות המודפסות או ביישומון(אפליקציה).

ידוע המנהג המשובח לסיים את קריאת כל ספר תהילים בשני ימי ראש השנה ולאורך יום הכיפורים, ואמירת פרקי תהילים השייכים ליום מסוים בשבוע מהבוקר עד לפני השקיעה נותנת ליום מסגרת רוחנית קלה ליישום המזכירה את התקופה המיוחדת בה אנו נמצאים כעת: שבוע אחד במתנה לתיקון כל השנה.

התחייבות לטפל בבעיות כשהן קורות ( מתוך האתר: pexels.com )

לא תדחה

הקבלה המעשית (ואין הכוונה לעיסוק בספר יצירה בחיים עצמם ובריאת גולם שיעשה את כל עבודות הבית ויכין סעודה מפסקת, אלא להנהגה טובה לחיים האמיתיים), המומלצת ליום ראשון של עשרת ימי תשובה בשל העובדה שבשנה זו זהו יום שני בשבוע, היא להקפיד לטפל בבעיות ביתיות ובירוקרטיות מיד כשהן נוצרות ולא לדחות את הטיפול החיוני לסוף השבוע או למועד מעורפל כלשהו המכונה "אחרי החגים".

בשבוע רגיל המתחיל ביום ראשון, לרוב בני האדם יש אנרגיות חדשות ונכונות לפעול ולעשות. לעומת זאת, ביום שני אחרי חג יש תחושת עייפות ושובע ורצון למשוך עוד קצת את הקסם היהודי שעוצר את מרוץ החיים המטורף ליום או יומיים. לכן, כדאי ומומלץ לכל אחד שרוצה לתקן דברים כאן ועכשיו להתחיל מהיום ולא לדחות למחר מה שבקלות ימצא את עצמו נדחה למחרתיים.

כי כבר למדו אותנו חז"ל שהיו חכמים לא רק רגע לפני יום הכיפורים:

“אם אין אני לי-מי לי?, וכשאני לעצמי- מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי?”