הליכוד לאיזנקוט: בטל את ההסכם עם הדמוקרטים

נתניהו ואיזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90, יונתן זינדל/פלאש90 )

הקרבות נמשכים: בליכוד פרסמו היום (שני) הודעה בה קראו לגדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים של מפלגת "ישר!" ומפלגת הדמוקרטים - זאת לאור התגובות של חברי המפלגה של יאיר גולן לסרט "נז"א".

"תנועת הליכוד קוראת לגדי איזנקוט לבטל את הסכם העודפים עם מפלגת הדמוקרטים הקיצונית" נאמר. לטענתם, מדובר ב"מפלגה שחבריה מעניקים גיבוי ותמיכה ליוצרי הסרט האנטישמי נז״א, שמפיץ עלילות דם ומכפיש את חיילי צה״ל בעולם". בליכוד הוסיפו וחזרו על טענת הקמפיין שלהם נגד גוש השמאל כשתקפו את מפלגת הדמוקרטים: "זו הקואליציה של איזנקוט, שילוב בין שמאל, לשמאל קיצוני והאחים המוסלמים של עבאס".

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כאמור, מספר מועמדים ברשימת הדמוקרטים לכנסת הביעו ביקורת על התגובה הישראלית לסרט "נז"א", זאת אחרי שרבים יצאו נגד המסרים העולים מהסרט, האופן שבו הוא מציג את פעילות צה"ל ברצועת עזה והטענות המובאות בו על התנהלות ישראל במהלך המלחמה.

גבי לסקי, מספר 6 ברשימה, טענה כי השיח נגד יוצרי הסרט הפך לאלים וקראה להגן על האפשרות להעלות שאלות מוסריות גם בשעת מלחמה. "השיח האלים נגד היוצרים חייב להיפסק", כתבה לסקי, והוסיפה כי מדובר ב"יצירות שמעלות שאלות ערכיות, שדווקא מתוך הכאב חייבות להישאל". לדבריה, "הכי קל להצדיק פגיעה בזכויות אדם בזמן מלחמה, ולכן יש גם חובה לשאול שאלות ולשים גבולות. זו המהות של הדמוקרטיה".

במקביל, משה רדמן, מספר 9 ברשימת הדמוקרטים, התייחס אף הוא לביקורת נגד הסרט. לדבריו, "האווירה הציבורית, התקשורת המתקרנפת, היעדר החינוך לזכויות אדם, המנהיגות הבזויה, האופוזיציה החלשה, כל אלו הם נסיבות קלאסית לבלבול ואובדן דרך".

רדמן הוסיף והודה כי הוא "לא יודע אם הסרט באמת הוגן ונאמן למקור". למרות זאת, כבר קבע כי "טוב שיש שיח, טוב שיש ביקורת", ואף יצא נגד מי שכינה "הפופוליסטים הפשיסטים".