לצד כוס תה: עוגיות תמרים מושלמות לסיום הצום

אחרי שעות ארוכות בצום, אין כמו כוס תה חם ולצדה עוגייה ביתית ומתוקה. עוגיות התמרים האלה רכות, קלות להכנה ומתאימות בדיוק לשבירת צום גדליה.
עוגיות תמרים רכות
מצרכים
- 2 כוסות קמח
- כפית אבקת אפייה
- 2 כפות סוכר
- חצי כוס שמן
- שליש כוס מים
- כפית תמצית וניל
- ממרח תמרים
- חצי כפית קינמון
- אבקת סוכר להגשה
אופן ההכנה
- מערבבים בקערה את הקמח, אבקת האפייה והסוכר.
- מוסיפים את השמן, המים ותמצית הווניל ולשים עד שמתקבל בצק רך ונוח לעבודה.
- מחלקים את הבצק לשני חלקים ומרדדים כל חלק למלבן דק.
- מורחים מעל ממרח תמרים, מפזרים מעט קינמון ומגלגלים לרולדה.
- מסמנים בעזרת סכין את גודל העוגיות, בלי לחתוך את הרולדה עד הסוף.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 20-25 דקות, עד להזהבה קלה.
- מצננים, פורסים לפי הסימונים ומפזרים אבקת סוכר.