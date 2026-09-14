לצד כוס תה: עוגיות תמרים מושלמות לסיום הצום

עוגיות תמרים ( צילום: AI )

אחרי שעות ארוכות בצום, אין כמו כוס תה חם ולצדה עוגייה ביתית ומתוקה. עוגיות התמרים האלה רכות, קלות להכנה ומתאימות בדיוק לשבירת צום גדליה.