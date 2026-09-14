אירוע חריג: קצין בלהב פלט כדור במשרדו - ונפצע

קצין בדרגת סגן ניצב המכהן כראש מדור בלהב 433 נפצע היום (שני) באורח קל, זאת כתוצאה מפליטת כדור מנשקו האישי. במשטרה אמרו כי פתחו בחקירת נסיבות האירוע.

מבדיקה ראשונית עולה כי סמוך לשעה 9:00 הבוקר נשמעה ירייה באחד המשרדים בלהב 433 בלוד. לפי הדיווחים, האירוע התרחש כשהקצין הבכיר היה לבד במשרדו, וכתוצאה אין נפגעים נוספים. הקצין זכה לטיפול מגורמי רפואה, ולאחר מכן פונה לבית החולים שיבא בתל השומר.

מהמשטרה נמסר כי "בהתאם לנוהלי משטרת ישראל, הועבר דיווח למח"ש ולאחר אישורם, ימונה קצין בודק לאירוע".

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