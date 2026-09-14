יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אמי ויינהאוס

אמי ויינהאוס ( צילום: Rama )

איימי ויינהאוס הספיקה להוציא שני אלבומי אולפן בלבד, אבל זה היה מספיק כדי להפוך אותה לאחת הזמרות המזוהות והמשפיעות ביותר בדורה. מאחורי הקול המחוספס, האייליינר הכבד ותסרוקת הכוורת הסתתרה יוצרת רגישה, מצחיקה וישירה, שהפכה את חייה האישיים לשירים בלתי נשכחים. לכבוד יום הולדתה, הנה עשרה דברים שכדאי לדעת עליה.

1. היא גדלה בבית יהודי ומוזיקלי ויינהאוס נולדה ב-14 בספטמבר 1983 בצפון לונדון, למשפחה יהודית. אביה היה נהג מונית ואמה רוקחת, אך המוזיקה תמיד הייתה נוכחת בבית. רבים מבני משפחתה אהבו ג'אז, וכבר בילדותה היא נחשפה לזמרות הגדולות שהשפיעו בהמשך על הצליל המזוהה שלה. 2. סבתה הייתה אחת הדמויות המשמעותיות בחייה איימי הייתה קשורה במיוחד לסבתה סינתיה, שהייתה זמרת בצעירותה והכירה מקרוב את סצנת הג'אז הלונדונית. סינתיה עודדה אותה לפתח את הכישרון שלה, ואף השפיעה על אהבתה לאופנת שנות ה-50 וה-60. שמה של הסבתא היה גם אחד הקעקועים שנשאה על גופה. 3. בגיל עשר היא כבר הקימה להקת ראפ עוד לפני שהפכה לכוכבת ג'אז וסול, ויינהאוס הקימה יחד עם חברת ילדות צמד ראפ בשם "Sweet 'n' Sour". השתיים הגדירו את עצמן כגרסה היהודית של להקת ההיפ-הופ Salt-N-Pepa.

אמי ויינהאוס ( צילום: שטארסטוק )

4. אלבום הבכורה שלה נקרא על שם פרנק סינטרה

בשנת 2003, כשהייתה בת 20 בלבד, הוציאה ויינהאוס את אלבום הבכורה שלה, "Frank". השם היה מחווה לפרנק סינטרה, אחד הזמרים שהשפיעו עליה, אבל גם התאים לאופי שלה: המילה "Frank" באנגלית מתארת אדם ישיר וגלוי לב - בדיוק כמו הטקסטים החשופים והחדים שכתבה.

5. היא הפכה שברון לב לאלבום מצליח

מערכת היחסים הסוערת שלה עם בלייק פילדר-סיביל, שהפך בהמשך לבעלה, הייתה מקור ההשראה לחלק גדול מהשירים באלבום "Back to Black". את הכאב, הקנאה והגעגועים היא הפכה לשירים אישיים במיוחד – ובסופו של דבר לאלבום שהזניק אותה להצלחה עולמית.

6. הסירוב ללכת לגמילה הפך ללהיט ענק

אחד השירים המזוהים ביותר עם ויינהאוס נולד מתוך רגע אמיתי בחייה. כשאנשים בסביבתה ניסו לשכנע אותה להיכנס למוסד גמילה, היא סירבה - והתגובה שלה הפכה ל-"Rehab". השיר הישיר והקליט הפך ללהיט עולמי ובהמשך גם זיכה אותה בפרסים הגדולים ביותר בקריירה שלה.

אמי ויינהאוס ( צילום: שטארסטוק )

7. היא יצרה לוק שאי אפשר היה לפספס

תסרוקת הכוורת הגבוהה, האייליינר השחור והקעקועים הפכו במהירות לחלק בלתי נפרד מהדמות שלה. המראה הושפע מלהקות הבנות של שנות ה-60, ובעיקר מה-Ronettes, אך ויינהאוס לקחה את הסגנון הישן והפכה אותו למשהו שהיה לגמרי שלה.

8. היא עשתה היסטוריה בטקס הגראמי

בשנת 2008 זכתה ויינהאוס בחמישה פרסי גראמי בערב אחד, בהם תגלית השנה, שיר השנה והקלטת השנה על "Rehab". בגלל בעיות בקבלת אשרת הכניסה לארצות הברית, היא נשארה בלונדון והופיעה בטקס באמצעות שידור לווייני. גם מרחוק, היא הצליחה לעשות היסטוריה ולהפוך לבריטית הראשונה שזכתה בחמישה פרסים באותו ערב.

9. ההקלטה האחרונה שלה יצאה ביום הולדתה

ההקלטה האחרונה של ויינהאוס הייתה דואט עם הזמר האגדי טוני בנט לשיר "Body and Soul". השניים הקליטו אותו חודשים ספורים לפני מותה, והוא יצא ב-14 בספטמבר 2011 - היום שבו הייתה אמורה לחגוג את יום הולדתה ה-28.

10. היא נפטרה בגיל 27

ב-23 ביולי 2011 נמצאה ויינהאוס ללא רוח חיים בביתה שבלונדון, כשהיא בת 27 בלבד. בדיקה שנערכה לאחר מותה קבעה כי היא מתה מהרעלת אלכוהול, לאחר תקופה ארוכה שבה התמודדה עם התמכרויות ובעיות בריאותיות. מותה צירף אותה באופן טרגי ל"מועדון ה-27" - הכינוי לאמנים מפורסמים שמתו בגיל הזה, בהם קורט קוביין, ג'ניס ג׳ופלין וג׳ים מוריסון.

למרות הקריירה הקצרה, היא הותירה אחריה שירים שממשיכים להישמע עד היום, סגנון שהשפיע על דור שלם של זמרות וקול חד-פעמי שגם שנים לאחר מותה קשה למצוא לו תחליף.