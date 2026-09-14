המלכוד של בן סלמאן: למה סעודיה תמיד מפסידה לחות'ים

איך זה קורה שכבר בפעם השנייה בשנים האחרונות, מפסיד הצבא הסעודי, מהייקרים בעולם, בידיי המורדים החות'ים.

יותר מעשור אחורה, אפשר היה לפתוח את שידורי החדשות ולשמוע את כמעט אותם דיווחים יוצאים מתימן כמו בימים האחרונים. מטוסים סעודים מפציצים, המורדים החות'ים משגרים טילים ומשתלטים בים האדום על איים אסטרטגיים, והסעודים למרות מטוסים מתקדמים וטילים יקרים מוצאים את עצמם מבוישים בשדה הקרב, ובעולם צופים רבים מבולבלים.

הצבא הסעודי הוא מהצבאות היקרים בעולם, הוצאות הרכש הביטחוני הסעודי עומדות כל שנה על מעל ל-80 מיליארד דולר, סכום דימיוני ביחס לגודלה אשר מעמיד אותה בתוך אחת מעשר רוכשות הציוד הצבאי הגדולות בעולם.

על הנייר, הצבא הסעודי הוא מהמתקדמים בעולם, מבוסס ברובו על ציוד אמריקאי מהמעלה הראשונה כמו מטוסי F-15X מתקדמים, מערכי הגנה אווירית מושקעים, טילי 'Storm-Shadow' בריטיים, רחפנים וכלי טיס מכל הסוגים, ואף ייתכן (על פי פרסומים זרים) שדרוגים ישראליים ומערכות איסוף מודיעין.

אז למה צבא שרוב הגנרלים בעולם רק יכולים לפנטז על יכולותיו, מוצא את עצמו שוב ושוב מתפתל כנגד שבטי מדבר תימנים בטנדרים המשגרים טילים מדיונות מדבר ומעבירים את ימיהם בלעיסת גת על חופי הים האדום?

חוסר ניסיון

הצבא הסעודי נראה מצוין מרחוק, אך מקרוב מבינים מהר מאוד כי פעילותו מוגבלת וניסיונו הקרבי כמעט ולא קיים. איש רכש אמריקאי אחד תיאר פעם את תהליך קבלת הציוד האמריקאי בסעודיה כך: "הם מזמינים טיל חדש, הם מצדיעים ועושים טקס כשהוא נוחת, מצלמים הרבה תמונות, ואז אורזים את זה טוב בניילון נצמד ומעבירים למתקן אחסון ארוך טווח".

על פי רבים, הצבא הסעודי הוא מהמצויידים בעולם, אבל רק על הנייר. רוב הציוד שנרכש כמעט ולא עובר שימוש מהיום שנחת בממלכה עד היום שהוא מוחלף בדור החדש.

אימוני החיילים מוגבלים, היחידות מפוזרות ולא מקושרות ואכיפת המשמעות נמוכה עד לא קיימת. עדויות של חיילים אמריקאים מתארות כי רוב האימונים מתנהלים על יבש, וזוכים ליחס מזלזל מהחיילים והמפקדים יחדיו, אך ייתכן שגם זו בעיה מכוונת.

מלכוד משמר הארמון

מה אם הצבא הסעודי כלל לא בנוי לנצח מלחמות, אלא רק להיראות מרתיע לאויבים מבחוץ?

הצבא הסעודי, בשונה מנגיד הצבא האמריקאי או הישראלי, הוא צבא מלוכני, יעודו הראשון הוא לשמר את הממלכה ובראשה את משפחת המלוכה. וכמו כל צבא מלוכני, הוא גם בעצמו האיום הכי גדול על משפחת המלוכה באופן פרדוקסלי.

זה הוא המלכוד שכמעט כל מלוכה מתמודדת איתו, אתה רוצה צבא חזק מספיק לשמר אותך מאוייביך החיצוניים, אך באותה נשימה, גם לא חזק מספיק או יעיל מספיק כך שיוכל לאיים על שלטונך.

היחידות הסעודיות היחידות אשר באמת זוכות לאימונים נרחבים, משמעות גבוה ויכולות משמעותיות הם הכוחות המיוחדים של משמר הארמון הסעודי, שומריהם האישיים של מוחמד בן סלמאן ובני משפחתו.

מעבר לכך, כמעט כלל תפקידי טייסי הקרב, מאוישים על ידי בני משפחת המלוכה, כל שגם במקרה בו הצבא ברובו מורד, הוא יעשה זו תחת עליונות אווירית של משפחת סעוד.

זו גם אחת מהסיבות הרבות שהסעודים הם היחידים שמשתמשים בטילים ארוכי טווח מתקדמים על מנת לתקוף יעדים כה קרובים, החשש מנפילת טייס קרב בן מלוכה בידי המורדים.

בסופו של יום, יורש העצר מוחמד בן סלמאן עומד בפני מלכוד בלתי ניתן לפתרון. צבא חלש שנראה טוב משאיר אותו כטרף קל לציר האיראני, אך צבא חזק מידי יכול להיות זה שיסיים את שלטונו הרבה לפני שהחות'ים יחצו בכלל את הגבול, ובמצב הזה הסעודיים לעולם לא יצאו מנצחים.