בדיוק מה שצריך אחרי הצום: פשטידת גבינות קלה ומפנקת

אחרי שעות הצום, מתחשק לחזור לאכול עם מנה חמה ומנחמת - אך לא כבדה מדי. פשטידת הגבינות הזאת זהובה מבחוץ, רכה מבפנים וקלה להכנה, והיא מתאימה במיוחד לארוחה של צאת צום גדליה לצד סלט ירקות טרי.
פשטידת גבינות לצאת צום גדליה
מצרכים
- 3 ביצים
- גביע קוטג'
- גביע גבינה לבנה
- כוס גבינה צהובה מגוררת
- חצי כוס קמח
- כפית אבקת אפייה
- חצי כפית מלח
- מעט פלפל שחור
- חצי כוס תירס או זיתים קצוצים - לא חובה
אופן ההכנה
- מחממים את התנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית בינונית.
- מערבבים בקערה את הביצים, הקוטג' והגבינה הלבנה.
- מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, התבלינים והגבינה הצהובה ומערבבים היטב.
- מוסיפים תירס או זיתים, אם רוצים, ומעבירים את הבלילה לתבנית.
- אופים במשך 30-35 דקות, עד שהפשטידה יציבה וזהובה.
- מצננים מעט, פורסים ומגישים לצד סלט טרי.