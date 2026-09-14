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בדיוק מה שצריך אחרי הצום: פשטידת גבינות קלה ומפנקת

אחרי צום גדליה מתחשק משהו חם ומשביע, אבל לא כבד מדי: פשטידת גבינות זהובה, רכה וקלה להכנה שמתאימה בדיוק לצאת הצום

10:26
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פשטידת גבינות (צילום: AI)

אחרי שעות הצום, מתחשק לחזור לאכול עם מנה חמה ומנחמת - אך לא כבדה מדי. פשטידת הגבינות הזאת זהובה מבחוץ, רכה מבפנים וקלה להכנה, והיא מתאימה במיוחד לארוחה של צאת צום גדליה לצד סלט ירקות טרי.

פשטידת גבינות לצאת צום גדליה

מצרכים

  • 3 ביצים
  • גביע קוטג'
  • גביע גבינה לבנה
  • כוס גבינה צהובה מגוררת
  • חצי כוס קמח
  • כפית אבקת אפייה
  • חצי כפית מלח
  • מעט פלפל שחור
  • חצי כוס תירס או זיתים קצוצים - לא חובה

אופן ההכנה

  1. מחממים את התנור ל-180 מעלות ומשמנים תבנית בינונית.
  2. מערבבים בקערה את הביצים, הקוטג' והגבינה הלבנה.
  3. מוסיפים את הקמח, אבקת האפייה, התבלינים והגבינה הצהובה ומערבבים היטב.
  4. מוסיפים תירס או זיתים, אם רוצים, ומעבירים את הבלילה לתבנית.
  5. אופים במשך 30-35 דקות, עד שהפשטידה יציבה וזהובה.
  6. מצננים מעט, פורסים ומגישים לצד סלט טרי.

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