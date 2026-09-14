בדיוק מה שצריך אחרי הצום: פשטידת גבינות קלה ומפנקת

פשטידת גבינות ( צילום: AI )

אחרי שעות הצום, מתחשק לחזור לאכול עם מנה חמה ומנחמת - אך לא כבדה מדי. פשטידת הגבינות הזאת זהובה מבחוץ, רכה מבפנים וקלה להכנה, והיא מתאימה במיוחד לארוחה של צאת צום גדליה לצד סלט ירקות טרי.