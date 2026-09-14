איזנקוט תוקף: "עיוורון מוסרי וניתוק מהמציאות"

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט התייחס היום (שני) לסערה סביב הסרט "נז"א", כשבדבריו תקף בחריפות את היוצרים יובל אברהם ורחל שור והאשים אותם ב"פגיעה בישראל בשעה קשה", וכן בפגיעה בשמם של לוחמי צה"ל.

"לוחמי ומפקדי צה״ל מנהלים כבר כמעט שלוש שנים מלחמה צודקת וקשה מאין כמותה, מול אויב אכזר שטבח, אנס וחטף ילדים, נשים וגברים בבוקר השבעה באוקטובר" אמר איזנקוט. "הבחירה של יוצרים ישראלים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד-צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית - היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה".

עוד טען כי "ביקורת היא לגיטימית בחברה דמוקרטית, אך יש מרחק תהומי בינה לבין הכפשת שמם של חיילינו כדי לקצור תשואות בפסטיבלים בחו"ל".