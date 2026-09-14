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חדשות פוליטי מדיני

איזנקוט תוקף: "עיוורון מוסרי וניתוק מהמציאות"

הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט תקף את יוצרי הסרט "נז"א" ואמר כי "ביקורת היא לגיטימית בחברה דמוקרטית, אך יש מרחק תהומי בינה לבין הכפשת שמם של חיילינו כדי לקצור תשואות בפסטיבלים בחו"ל"

10:15
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גדי איזנקוט ( גילי יערי/פלאש 90)

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט התייחס היום (שני) לסערה סביב הסרט "נז"א", כשבדבריו תקף בחריפות את היוצרים יובל אברהם ורחל שור והאשים אותם ב"פגיעה בישראל בשעה קשה", וכן בפגיעה בשמם של לוחמי צה"ל.

"לוחמי ומפקדי צה״ל מנהלים כבר כמעט שלוש שנים מלחמה צודקת וקשה מאין כמותה, מול אויב אכזר שטבח, אנס וחטף ילדים, נשים וגברים בבוקר השבעה באוקטובר" אמר איזנקוט. "הבחירה של יוצרים ישראלים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד-צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית - היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה".

עוד טען כי "ביקורת היא לגיטימית בחברה דמוקרטית, אך יש מרחק תהומי בינה לבין הכפשת שמם של חיילינו כדי לקצור תשואות בפסטיבלים בחו"ל".

אפרת קרסנר

כזכור, אמש נרשם עימות בין איזנקוט לבין מפלגת הליכוד, שטענו אמש כי אלירן אליה, שמדורג במקום ה-33 ברשימת ישר! לכנסת, היה "חתום על הודעת התמיכה של איגוד הבמאיות והבמאים ביוצרי הסרט". איזנקוט הגיב והבהיר כי אליה בכלל לא היה חתום על ההודעה, כשטען על הליכוד: "שנה חדשה, שקרים ישנים. כך הליכוד פותח את השנה החדשה - בדרך המוכרת לו".

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פעם הייתה הסכמה רחבה שצה״ל מחוץ למשחק והיום יש מי שמנצל את הלוחמים לרווח אישי! גיבוי לצה״ל הוא תנאי בסיסי לחוסן הלאומי, אסור לאפשר פגיעה במפקדינו ובחיילינו בשום פסטיבל
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