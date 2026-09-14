אחרי שמפלגתו פרשה: חזי נחמה חושף למי יצביע בבחירות

אלוף-משנה במילואים חזי נחמה, שהיה משובץ ברשימת מפלגת 'האחדות' בראשות גלעד ארדן עד לפרישתה מהמרוץ, מצהיר על כוונותיו לקראת הבחירות הקרובות.

בראיון שהעניק לרדיו 'קול ברמה', התייחס נחמה לעמדותיו ולצעדיו הפוליטיים, והבהיר כי אינו מתכוון לסטות מדרכו הערכית: "אני לא מוותר על העקרונות של ימין ואחדות".