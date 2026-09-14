אחרי שמפלגתו פרשה: חזי נחמה חושף למי יצביע בבחירות

אלוף-משנה במילואים חזי נחמה, שהיה משובץ ברשימת מפלגת 'האחדות' בראשות גלעד ארדן עד לפרישתה מהמרוץ, מצהיר על כוונותיו לקראת הבחירות הקרובות.
בראיון שהעניק לרדיו 'קול ברמה', התייחס נחמה לעמדותיו ולצעדיו הפוליטיים, והבהיר כי אינו מתכוון לסטות מדרכו הערכית: "אני לא מוותר על העקרונות של ימין ואחדות".
בהמשך בדבריו חשף נחמה למי צפויה ללכת תמיכתו בקלפי: "בבחירות הקרובות ככל הנראה אתמוך במפלגת הציונות הדתית".
למה הבן שלי צריך לשרת בצבא בזמן שאחרים מקבלים פטורים ותקציבים? הגיע הזמן להחליף את הממשלה ולדאוג שכולם יישאו בנטל שווה