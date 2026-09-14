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חדשות פוליטי מדיני

אחרי שמפלגתו פרשה: חזי נחמה חושף למי יצביע בבחירות

אחרי שמפלגת 'האחדות' בה היה חבר פרשה מהמירות לכנסת ה-26, אל"מ במיל' חזי נחמה חושף למי בכוונתו להצביע בבחירות הקרובות

10:09
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אל"מ חזי נחמה (צילום: יונתן זינדל)

אלוף-משנה במילואים חזי נחמה, שהיה משובץ ברשימת מפלגת 'האחדות' בראשות גלעד ארדן עד לפרישתה מהמרוץ, מצהיר על כוונותיו לקראת הבחירות הקרובות.

בראיון שהעניק לרדיו 'קול ברמה', התייחס נחמה לעמדותיו ולצעדיו הפוליטיים, והבהיר כי אינו מתכוון לסטות מדרכו הערכית: "אני לא מוותר על העקרונות של ימין ואחדות".

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בהמשך בדבריו חשף נחמה למי צפויה ללכת תמיכתו בקלפי: "בבחירות הקרובות ככל הנראה אתמוך במפלגת הציונות הדתית".

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תמר
לפני שעתיים

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