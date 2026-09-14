הושפעו מהקדושה: הרגע הקורע של לירן דנינו ובן צור באומן

בן צור ( טל עבודי )

אחרי המופע המשותף, לירן דנינו ובן צור המריאו יחד לאומן לקראת ראש השנה – ונראה שהאווירה במקום כבר הצליחה לחבר ביניהם, תרתי משמע. בתיעוד משעשע שהעלה דנינו, השניים נראים ישנים מחובקים, בזמן שבן צור ממלמל מתוך שינה שירי אמונה וקדושה.

צפו בסרטון של בן צור ולירן דנינו מאומן

רגע אחרי שעלו יחד על הבמה במופע "מאירים", לצד מתן חסן וששון שאולוב, לירן דנינו ובן צור לא בזבזו זמן והמשיכו היישר לאומן, שם הם יעבירו את ימי ראש השנה.

"אומרים שאומן מחבר בין אנשים"

בסרטון שהעלה דנינו לחשבון האינסטגרם שלו, השניים נראים ישנים כשהם מחובקים זה לצד זה. "אומרים שאומן מחבר בין אנשים", התבדח דנינו - ונראה שבמקרה שלהם זה עבד מהר במיוחד.

שר גם מתוך שינה

החיבוק לא היה הרגע המשעשע היחיד בסרטון. בן צור נשמע כשהוא ממלמל ושר מתוך שינה שירי אמונה וקדושה לקב"ה. נראה שהאווירה של אומן כבר הספיקה להשפיע עליו, גם כשהוא בכלל לא ער.

השניים אולי הגיעו לאומן כדי להתפלל ולהיכנס לאווירת החג, אבל על הדרך הם גם סיפקו לעוקבים רגע חמוד במיוחד.