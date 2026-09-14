שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה היום (שני) באופן רשמי למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט התיעודי "נז"א" - יובל אברהם ורחל שור. הפנייה מגיעה בעקבות הסרט שהוצג וזכה בפסטיבל הקולנוע היקרתי בוונציה, ומעוררת סערה ציבורית חריפה.

בפנייתו ביקש השר זוהר לבחון, בשיתוף גורמי המשפט והביטחון, את מקור העדויות והחומרים שעליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים כדי בגידה במדינה או סיוע לאויב בזמן מלחמה. מדובר בצעד חריג במיוחד מצד שר ממשלה כלפי אזרחים ישראלים.

"אזרחות ישראלית מבטאת קשר יסודי בין האזרח למדינתו", מסר השר זוהר. "חופש הביטוי אינו יכול לשמש כסות למעשים שיש בהם בגידה או סיוע לאויב בזמן מלחמה. אם יתברר שיוצרי הסרט חצו את הקו הזה, מדינת ישראל חייבת לפעול לשלילת אזרחותם".

בתוך כך, המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה מיידית בעקבות סערת הסרט נז"א. בישיבה יידון מחדש הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם.

כידוע, מדינת ישראל היא דמוקרטיה השומרת מכל משמר על חופש הביטוי והיצירה, והמועצה לקולנוע מעודדת קיומם של קולות מגוונים וביקורתיים. ​עם זאת, לטענת המועצה, הסרט 'נז"א' חוצה קו אדום ומהווה הכפשה חמורה של חיילי צה"ל, המגנים בגופם על כלל אזרחי ישראל. העובדה כי הסרט נשען על מרואיינים בעילום שם מעלה תהיות קשות לגבי אמינותו.

​מהמועצה נמסר: "אנו מצרים על השיטה שבה יוצרים מנצלים את חופש היצירה הישראלי, אך בוחרים להוציא את דיבת המדינה וחייליה תמורת פרסים ומימון מגורמים בינלאומיים עויינים, תוך פגיעה ברגשות הציבור ובזכר קורבנות ה-7 באוקטובר. ​המועצה תמשיך לתמוך בקולנוע ישראלי איכותי, בונה ומגוון, אך תוקיע כל ניצול של היצירה הקולנועית לפגיעה במדינה ובחיילי צה"ל".

צה"ל: "שקר מוחלט"

הפנייה של השר זוהר מגיעה לאחר שצה"ל דחה בתוקף את אחת הטענות המרכזיות המופיעות בסרט. דובר צה"ל הגדיר את הטענה כ"שקר מוחלט", והבהיר כי לעדות שעליה התבססה אין תימוכין עובדתיים. לפי צה"ל, התקיפה שתוארה בסרט "מעולם לא תוכננה, אושרה או בוצעה".

הסרט התיעודי "נז"א" (NAZA), בהפקה בריטית ובבימוי היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, עוסק במערכות העומדות מאחורי הרג אזרחים פלסטינים ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. הסרט מביא עדויות של ישראלים ופלסטינים, וזכה בפרס בפסטיבל ונציה - עובדה שהקנתה לו חשיפה בינלאומית רחבה.

זוהר כבר פרסם בעבר הודעה חריפה נגד הסרט, בה תיאר את הזכייה כ"מזעזעת" והאשים את היוצרים ב"שנאה עצמית יוקדת". "השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה", כתב אז.

הרפורמה בקולנוע הישראלי

השר זוהר קשר את הפרשה לרפורמה שהוביל בקולנוע הישראלי. "זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה"ל ובמדינת ישראל", הבהיר זוהר בהודעתו הקודמת.

במסגרת הרפורמה, משרד התרבות והספורט הקים טקס פרסי קולנוע חלופי, עם תמריצים כספיים משמעותיים - מיליון שקלים לחלוקה בין הזוכים בעשר קטגוריות שונות. הטקס, שמתקיים זו השנה השנייה, מציב במרכזו את עידוד היצירה הקולנועית הישראלית תוך שמירה על ערכים לאומיים.

יצוין כי הפנייה של השר זוהר למשרד הפנים היא צעד משפטי רשמי, שיחייב בחינה מעמיקה של גורמי המשפט והביטחון. שלילת אזרחות היא הליך נדיר ביותר במדינת ישראל, והשאלה האם מעשיהם של יוצרי הסרט עולים כדי בגידה או סיוע לאויב תיבחן על ידי הגורמים המוסמכים.

הפרשה מעוררת שאלות מהותיות בנוגע לגבולות חופש הביטוי, לאחריות של יוצרים ישראלים בזמן מלחמה, ולשאלה מהו הקו המפריד בין ביקורת לגיטימית לבין פגיעה במדינה. עדכונים נוספים בהמשך