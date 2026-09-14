כתב אישום נגד החשוד ברצח בן ה-7 בבית שמש

זירת האירוע בבית שמש ( צילום: דוברות זק"א )

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום אישום נגד ליאל איפרגן, בן 26 מבית שמש, בגין רצח בנסיבות מחמירות של הלל מרדכי דדון ז״ל וניסיון רצח של בן דודו. הגשת כתב האישום מגיעה כחודש אחרי אירוע הדקירה שהתרחש בבית שמש, בו נדקרו שני הילדים בזמן ששיחקו בבריכה בחצר הבית.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו״ד יעל איגרא מפרקליטות מחוז ירושלים, בחודש שעבר בשעות אחר הצהריים שיחקו שני הילדים בבריכה מתנפחת בחצר הבית. איפרגן יצא בריצה מיחידת הדיור הסמוכה שבה הוא מתגורר, כשהוא מצויד בסכין. "הוא נכנס לחצר, ניגש לבריכה ודקר את הלל בחזהו ואת בן דודו בצווארו, בכוונה להמיתם" נכתב. "לאחר מכן נמלט חזרה ליחידת הדיור וניקה את הסכין מהדם". כתוצאה מהדקירה נגרמה להלל פגיעה קשה בחזה, כשמותו נקבע בהמשך בבית החולים. בן דודו נפצע בצווארו, סבל מדימום פעיל, הובהל לניתוח, הורדם והונשם ואושפז בבית החולים במשך שלושה ימים.

כתב האישום מייחס לאיפרגן עבירות של רצח בכוונה בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. בפרקליטות מבקשים מבית המשפט להורות על מעצרו של איפרגן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

"אנו משתתפים בצערה הכבד של משפחתו של הלל מרדכי דדון ז״ל ומייחלים להחלמתו המלאה של בן דודו" נמסר מהפרקליטות. "קשה לתפוס את הפער שבין משחק תמים של שני ילדים בבריכה לבין החלטתו של הנאשם, להצטייד בסכין וליטול את חייהם. כתב האישום שהוגש היום מבטא את חומרתם יוצאת הדופן של המעשים המיוחסים לנאשם ואת התוצאה הקשה והבלתי הפיכה שאליה הובילו".