באיראן טוענים: לא היו אנשי משמרות המהפכה בעלי טאהר

אחרי שאיראן איימה לתקוף את ישראל במידה וישמידו את מנהרות הטרור ברכס עלי טאהר, הבוקר (שני) סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי לא היו אנשי משמרות המהפכה שנהרגו במנהרות בדרום לבנון.
לפי הדיווח האיראני, 48 פעילי חיזבאללה שהו במנהרות ברכס עלי טאהר - ומתוכם נהרגו שמונה. הדיווח הכחיש את הפרסומים לפיהם אנשי משמרות המהפכה נלכדו במנהרות ונהרגו בפיצוץ של צה"ל ביום חמישי האחרון.
כזכור, מאז פיצוץ המנהרות ברכס שבדרום לבנון, בישראל נערכו לאפשרות שחיזבאללה ואיראן יגיבו למהלך. באיראן איימו בשבועות האחרונים כי כיבוש הרכס יהווה "חציית קו אדום", וטענו כי יתקפו את ישראל במידה והמתחם של חיזבאללה יושמד.
שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר אמש כי "רכס עלי טאהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, שכולל 700 קמ"ר מחוף הים במערב ועבור דרך מבצר הבופור ואזור החרמון במזרח, וכפי שראש הממשלה נתניהו ואני הבהרנו פעמים רבות: אנחנו לא זזים מאזור הביטחון - וצה"ל לא ייסוג ולא ייערך מחדש עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון".
"לא היו נפגעים" - הניסיון האיראני לטשטש את המכות שהם חוטפים רק מדגיש כמה הלחץ הצבאי עובד