באיראן טוענים: לא היו אנשי משמרות המהפכה בעלי טאהר

אחרי שאיראן איימה לתקוף את ישראל במידה וישמידו את מנהרות הטרור ברכס עלי טאהר, הבוקר (שני) סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי לא היו אנשי משמרות המהפכה שנהרגו במנהרות בדרום לבנון.

לפי הדיווח האיראני, 48 פעילי חיזבאללה שהו במנהרות ברכס עלי טאהר - ומתוכם נהרגו שמונה. הדיווח הכחיש את הפרסומים לפיהם אנשי משמרות המהפכה נלכדו במנהרות ונהרגו בפיצוץ של צה"ל ביום חמישי האחרון.