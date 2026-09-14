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חדשות פוליטי מדיני

המצטרף החדש לליברמן מפתיע: "יש סיכוי לחיבור עם וינטר"

מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם מפלגתו של הקצין במילואים: "הוא קצין מצטיין ובהחלט ראוי"

09:34
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עופר וינטר (חיים גולדברג / פלאש90)

במערכת הפוליטית ממשיכים לבחון את אפשרויות החיבורים והשותפויות לקראת הבחירות, כאשר על הפרק עולה גם שמו של תת-אלוף במיל' עופר וינטר ומפלגתו.

רפי בן שטרית, המוצב במקום השני ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, התייחס לאפשרות של חיבור פוליטי או שיתוף פעולה עתידי עם וינטר, ולא פסל את הדבר על הסף.

"יש סיכוי לחיבור עם וינטר", אמר בן שטרית. "הוא קצין מצטיין, הוא בהחלט ראוי. במידה והוא יעבור את אחוז החסימה ויסכים לקווי היסוד של הגוש, אז הוא יכול להיות שותף".

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דבריו של בן שטרית מגיעים ברקע הניסיונות של המפלגות השונות לגבש גושים יציבים, ועל רקע הסקרים הבוחנים את כוחה של המפלגה החדשה בראשות וינטר במפה הפוליטית.

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לפני 3 שעות

"במידה ויעבור את אחוז החסימה" – ואנחנו האזרחים הפשוטים צריכים להמשיך לשלם את המחיר ולחכות שמישהו בממשלה יתעורר על החיים שלו????
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