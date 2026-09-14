המצטרף החדש לליברמן מפתיע: "יש סיכוי לחיבור עם וינטר"

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

במערכת הפוליטית ממשיכים לבחון את אפשרויות החיבורים והשותפויות לקראת הבחירות, כאשר על הפרק עולה גם שמו של תת-אלוף במיל' עופר וינטר ומפלגתו.

רפי בן שטרית, המוצב במקום השני ברשימת ישראל ביתנו לכנסת, התייחס לאפשרות של חיבור פוליטי או שיתוף פעולה עתידי עם וינטר, ולא פסל את הדבר על הסף. "יש סיכוי לחיבור עם וינטר", אמר בן שטרית. "הוא קצין מצטיין, הוא בהחלט ראוי. במידה והוא יעבור את אחוז החסימה ויסכים לקווי היסוד של הגוש, אז הוא יכול להיות שותף".

עוד באותו נושא תמיכה מפתיעה בוינטר: "דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו" חדשות סרוגים

דבריו של בן שטרית מגיעים ברקע הניסיונות של המפלגות השונות לגבש גושים יציבים, ועל רקע הסקרים הבוחנים את כוחה של המפלגה החדשה בראשות וינטר במפה הפוליטית.