"צריך לעשות להם שיימינג ולהעיף אותם מהצבא"

( ארכיון, פלאש90 )

הסערה סביב הסרט "נז"א" שזכה בפסטיבל ונציה והציג עדויות אנונימיות נגד פעילות צה"ל ברצועת עזה ממשיכה לעורר תגובות חריפות במערכת הביטחונית והציבורית.

בראיון שהעניק היום לאלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, תקף בחריפות אל"מ במיל' פרופ' גבי סיבוני את אנשי יחידה 8200 שלקחו חלק בסרט והכפישו את לוחמי צה"ל. "צריך מבחינה ציבורית להוקיע אותם. לעשות להם שיימינג", קרא פרופ' סיבוני במהלך הראיון. "צריך לזהות את האנשים האלה ולהעיף אותם מהשירות בבושת פנים. צה"ל יודע, אם הוא רוצה לחקור את הדבר באמת, למצוא מי האנשים ששיתפו פעולה עם העלילה הבזויה הזאת ולטפל בהם".

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דבריו החריפים של סיבוני מצטרפים לתגובה הרשמית והחריפה של דובר צה"ל באנגלית, אשר הטיל ספק בזהות המרואיינים ובמידת מעורבותם בנושאים שעליהם נסובו הטענות, והבהיר כי העדויות עוסקות בסוגיות החורגות מבירור מתחום הידע של חיילים בדרגים זוטרים.