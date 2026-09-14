לאחר צום קל יחסית כמו צום גדליה, הגוף זקוק להחזרת נוזלים, סוכרים זמינים ומשהו עדין לעיכול שלא יכביד על הקיבה. מרק עדשים אדומות ודלעת הוא פתרון מושלם – מחמם, מזין, מוכן ב-20 דקות בלבד ולא דורש טחינה בבלנדר.

העדשים האדומות מתפרקות מעצמן במהלך הבישול ויוצרות מרקם סמיך ועשיר, והדלעת המגוררת מוסיפה מתיקות טבעית וערך תזונתי גבוה. השילוב עם כמון וכורכום יוצר מרק ארומטי שמתאים בדיוק למה שהגוף צריך אחרי שעות של צום.

איך שוברים נכון את הצום?

מומלץ להתחיל בכוס מים פושרים או תה חם עם כפית דבש לצד פרוסת עוגה בולשת או תמר. רק כרבע שעה לאחר מכן כדאי לאכול קערה מהמרק לצד פרוסת לחם אחיד או צניח. כך הגוף מתעורר בהדרגה ממצב הצום ללא זעזועים.

לפי ההמלצות התזונתיות, אכילה נכונה ומבוקרת בצאת הצום תמנע תחושות אי-נעימות בבטן, כאבי ראש ועייפות כבדה. הגוף שהיה במצב של מנוחה וצמצום לאורך שעות זקוק ליחס עדין והדרגתי.

מרק עדשים אדומות ודלעת מהיר

מצרכים (ל-4 מנות):

כוס עדשים אדומות (שטופות ומסוננות)

2 כוסות דלעת או דורית (דלורית) מגוררת בפומפייה

בצל בינוני, קצוץ דק

2 שיני שום כתושות

כף שמן זית

5 כוסות מים רותחים

תבלינים: כפית כמוס, חצי כפית כורכום, מלח ופלפל שחור לפי הטעם

להגשה: מעט מיץ לימון טרי

הוראות הכנה:

טיגון קל: בסיר בינוני, מחממים את שמן הזית ומאדים את הבצל והשום במשך 3-4 דקות עד להזהבה קלה.

הוספת רכיבים: מוסיפים את הדלעת המגוררת, העדשים האדומות והתבלינים (כמון, כורכום, מלח ופלפל). מערבבים כדקה לפתיחת טעמים.

בישול: מוזגים את המים הרותחים, מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, מכסים את הסיר ומבשלים כ-15-20 דקות עד שהעדשים והדלעת רכות לחלוטין והמרק הסמיך.

הגשה: סוחטים מעט מיץ לימון טרי לכל קערה ישר לפני האכילה.

עוד רעיונות לשבירת הצום

אם אתם מחפשים אפשרויות נוספות, פשטידת תפוחי אדמה וגבינות היא בחירה מצוינת – משביעה, מנחמת וקלה להכנה. לצד סלט ירקות טרי או יוגורט, היא יוצרת ארוחה מלאה ומאוזנת.

חשוב לזכור שהארוחה המפסקת את הצום אינה צריכה לספק את כל כמויות האנרגיה ורכיבי המזון שנגרעו במהלך הצום. ארוחות גדולות אינן בריאות ותוצאותיהן הפוכות – עודף האנרגיה הופך לשומן ומכביד עלינו.

בתיאבון וצום קל!