תיעוד דרמטי: כך נראו רגעי חילוץ הקצין האמריקני שהופל באיראן

5 חודשים אחרי מבצע החילוץ הדרמטי, הקצין האמריקני ממטוס הקרב שהופל מעל איראן חשף הלילה (בין ראשון לשני) את סיפורו, כשהציג כיצד שרד כמעט 50 שעות בשטח אחרי פגיעת הטיל האיראני במטוסו.

הקצין, שהוצג רק בכינויו "בראבו", התראיין לתוכנית התחקירים "60 דקות" של רשת CBS, שם שיתף את הסיפור שהחל בלילה של ה-2 באפריל, דרומית לעיר אספהאן - באזור שבו איראן החזיקה חלק משמעותי מהחומר הגרעיני המועשר שלה.

"בראבו" היה קצין מערכות הנשק של המטוס, כשהטייס שישב לפניו כונה "אלפא". השניים יצאו למשימה במטרה לתקוף מתקני תעשייה הקשורים לתוכנית הכטב"מים והטילים של איראן, ולא את אתר הגרעין הסמוך. בשלב מסויים, טיל איראני פגע במטוס והפיל אותו - כשהקצין תיאר את רגעי הפגיעה כ"התנגשות ברכבת משא". השניים ניסו להציל את המטוס, אך לאחר כמה שניות הבינו שאין סיכוי לכך והפעילו את כסאות המפלט.

שני אנשי הצוות צנחו לקרקע בנפרד, אך בעוד שאלפא הגיע לקרקע בשלום - בראבו התקשה לפתוח את המצנח שלו שנפגע מהטיל האיראני. "בשלב מסוים הסתכלתי למעלה ולא ראיתי מצנח. זה היה הדבר המפחיד ביותר שאי-פעם חוויתי" תיאר. "באותו רגע עצרתי והתפללתי: 'אלוהים, יהי רצונך. אבל אם אני יוצא מזה, אני צריך עזרה'".

על פי ההערכות, בראבו פגע בקרקע במהירות שבין 110 ל-160 קמ"ש, כשהוא שבר את גבו, זרועו וכתפו, נקע את קרסולו וסבל מחתכים ודימום בראש ובפנים. כשהמראיינת נורה אודונל שאלה כיצד שרד פגיעה כזו, בראבו השיב כי "זה היה נס של ימינו. אני מאמין שזו עדות להשגחה עליונה. היא לא מנעה ממני להיפצע, אבל היא מנעה פציעות קטסטרופליות שהיו מונעות ממני לשרוד".

אחרי שהבין שהוא התרחק מאזור הנחיתה, בראבו החליט שהסיכוי הטוב ביותר שלו להימצא יהיה להגיע למקום גבוה - וכתוצאה, הוא טיפס לעבר רכס סמוך, בגובה של יותר משני קילומטרים. כשנשאל איך מצא את הכוחות לטפס למרות פציעותיו הקשות, הקצין אמר: "לעולם אל תיתן לחוסר מוטיבציה להביא אותך לטלוויזיה האיראנית. הייתי חייב להם להראות את אותו אתוס לוחם במצב שלי - וללכת בדרך שעליה דיברתי במשך חודשים".

ההודעה לצוות: "אני פצוע, ואני בתנועה"

אלפא אותר אחרי 6 שעות, אך צוות החילוץ לא הצליח לאתר את בראבו ונאלץ לסגת. בראבו נשאר לבדו לאורך הלילה במדבר, כשהוא כמעט בלי מים ואוכל. עם זאת, הוא הצליח לשלוח הודעות לצוות בהם עדכן כי "אני פצוע, ואני בתנועה. אלוהים טוב".

יום למחרת, כוח חילוץ הגיע לאזור של בראבו - אך מטוסי החילוץ נתקעו בחול שהוצב על מסלול ההמראה המאולתר, ולא הצליחו להמריא. יחידה חשאית של חיל האוויר האמריקני הגיעה לסייע, ובסופו של דבר הם חילצו את בראבו אחרי כ-50 שעות. בסיום החילוץ, הכוחות השמידו את שני המטוסים שנתקעו בשטח, כדי למנוע מהטכנולוגיה שבהם להגיע לידי האיראנים.

"זה לא סיפור על מה שאני עברתי" סיכם בראבו. "זה סיפור על עבודת צוות, על אימונים, על אמונה, על החלטות ועל מנהיגות - לעשות משהו שיישאר בהיסטוריה כדוגמה למה שאמריקה מוכנה לעשות כדי לקיים את ההבטחה שלנו: לא להשאיר אף אדם מאחור"