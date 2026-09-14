השירות המטאורולוגי: זה מה שצפוי לקרות ביום כיפור

( שאטרסטוק )

השירות המטאורולוגי עדכן היום כי ימים חמים מהרגיל לעונה בדרך אלינו, וכי בימים הקרובים יעלו הטמפרטורות ב-3 עד 4 מעלות מעל הערכים הממוצעים לאמצע חודש ספטמבר. באזורי פנים הארץ אף צפויים להתפתח תנאי שרב.

עם זאת, גל החום לא יימשך זמן רב. כבר ביום חמישי הקרוב צפויה ירידה בטמפרטורות, מגמה שתימשך ותתחזק אל תוך סוף השבוע. לפי תחזית החזאים, סוף השבוע הקרוב יביא איתו ניחוחות סתוויים ראשונים, כאשר ביום שישי קיים סיכוי טוב לגשמים מקומיים שיתמקדו בצפון הארץ. לצד הבשורות הסתוויות, בחזאי מבהירים כי השרב וההתקררות אינם הסוף. בתחילת השבוע הבא, לקראת יום כיפור, מסתמנת כרגע התחממות מחודשת ברחבי הארץ.

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שינוי משמעותי עוד יותר במזג האוויר, אשר עשוי לכלול מערכות גשם רחבות יותר, ייתכן בסוף חודש ספטמבר ואל תוך חודש אוקטובר. בשל הטווח הרחוק, בשירות המטאורולוגי מציינים כי יש להוסיף ולעקוב אחר המגמות והעדכונים בהמשך.