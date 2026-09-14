טיול בהוד השרון: טבע, מבוכים, תירס ועגלות קפה

מים במפל הנסתר ( צילום: קובי פינקלר )

שעות השמש ההולכות ומתקצרות בעונה זו של השנה, יחד עם הרגשת הסתיו שמבעבעת באויר, מהווים, זמן אידיאלי לבילוי משפחתי בחיק הטבע והזדמנות טובה ליהנות מהמגוון העצום של בעלי החיים והצמחים שיש בארץ.

נחל הירקון אזור נחל הירקון הסמוך לפתח תקווה מספק פתרון נהדר למשפחות שרוצות להישאר במרכז הארץ. נחל הירקון, הוא ריאה ירוקה בלב אזור צפוף ומאוכלס ומקום לטיולים ופנאי. אזור הנחל מהווה תרומה לאיכות חיי הסובבים אותו, לערכי הנוף והאקלים באזור ומשמש בית גידול למיני דגים, עופות ובעלי חיים מימיים נוספים וכן ליונקים וצמחים רבים. כבר שנים ארוכות שרשות נחל הירקון מבצעת בהצלחה שיקום אקולוגי מקיף לנחל. במהלך השנים בוצעו על ידי הרשות פעילויות בתחום הניקוז, שיפור איכות המים, החי והצומח וטיפוח אתרים היסטוריים ופינות חמד בצד הנחל. בית הפרדס- בית לאה "המקומטת" בינות לפרדסי האזור ובהיותם אחד מעוגני החקלאות בארץ, ממוקמים מבנים ישנים רבים לצד מה שהיו פעם פרדסים. תכליתם הייתה לשאוב את מי הירקון להשקיית הפרדסים וכך כשנבנתה הקומה הראשונה בכל מבנה כזה הוצב בה מכון שאיבה. אחד מהמבנים הללו, מכונה בית לאה, או בית הפרדס, כשהמתקן כלל מנוע בסיסי שהשתדרג, והופעל בידי איש הבאר שככל הנראה התגורר במקום. לימים, נוספה למבנה קומה שניה, ההשערה היא שזו נועדה לנופש עבור הבעלים של הפרדס. ולמה בית לאה? מקור השם, מסתבר, לא קשור לבעלי הפרדס, למהנדס או לקבלן המבצע, אלא מבוסס על כתובת שרוססה על קיר הבית במהלך שנות ה-90 'לאה המקומטת'. המטיילים הרבים שפקדו את המקום ונחשפו לכתובת, החלו להשתמש בשם לזיהוי המקום וכך דבק בו הכינוי שהתקבע לשם פורמלי.

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המפל הנסתר ( צילום: קובי פינקלר )

מיקומו שובה לב. המבנה אמנם מגודר ומשולט, אך הוא נח על גדת הנחל הצפונית, על הציר של שביל ישראל, ובפינת חמד שבה זורם הקטע העליון של נחל הירקון. מקור המים במעיינות הירקון הסמוכים "מעיינות ראש העין" ולכן הם נקיים, צלולים ורדודים כך שאפשר לטבול בכיף

עצי אקליפטוס רבי שנים ועניפים, סוככים מעל ובגדות הנחל צמחיית מים אופיינית כמו קנה, הרדופים ועוד. סביב הנחל התפתחה מערכת אקולוגית שלמה שמהווה גם מסדרון אקולוגי עבור החי והצומח. על אף שמדובר באזור מאוכלס בצפיפות, בין פתח תקווה להוד השרון, כאשר מבקרים במקום נשאבים לתחושת הראשוניות של הסביבה, וההרגשה היא שלא צריך להרחיק כדי ליהנות מטבע פראי.

בית הפרדס, או בשמה המוכר עלי ידי הוויז והמטיילים, בית לאה- הוא פינת חן שמתאימה לבילוי מהנה, לפיקניק כיפי וטבילה הגונה. מטיילים יצירתיים הוסיפו חבל 'טרזן' למים – בשביל הכיף.

כאשר עומדים מול המבנה נבחין בשני שלטים: האחד שמאלה בית הבטון והשני ימינה טחנת אבו רבאח .

זו למעשה טחנת קמח כדוגמת 'שבע טחנות' בהמשך מסלול הנחל. מסלול יפה בתוך שדרות העצים.

השני- בית הבטון, הוא פינת חמד לחובבי הנוסטלגיה. המבנה בן שתי הקומות, השוכן ליד כפר הבפטיסטים, שימש כבית המשאבות של חברת ההשקיה "פלשתינה", שנוסדה על ידי בצלאל יפה. המבנה הוקם בשנת 1911 ועל כן הוא זכאי לתואר הבית הראשון בארץ ישראל שנבנה מבטון מזוין.

איך מגיעים?

מכביש 40, בין פתח תקוה ומחלף קסם (כביש 5) פונים מזרחה על פי השילוט המכוון לגן לאומי מקורות הירקון. לפני שער הגן פונים שמאלה וחונים סמוך לפינת הגדר של כפר הבפטיסטים. צועדים כ-200 מ' לאורך הגדר הצפונית של הכפר עד לירקון ומשם שמאלה לאורך הגדה השמאלית (הדרומית) עוד כ-600 מ', עד לבית הבטון. ניתן לחצות את הירקון בגשר בית הבטון, הסמוך לבית, ולהגיע לפינה מוצלת ויפה.

המפל הנסתר

לא הרחק מ"בית לאה"- המפל הנסתר.

מקומות רבים מכונים בשם זה אך כאן הוא קיבל את כינויו המפל הנסתר בשרון. ואכן, הוא כזה, חמש דקות נסיעה או הליכה קצת יותר בשביל חולי לא הרחק מקניון שרונים, מצאנו מקום קסום בלב הטבע, שמציע חווית טבילה מרעננת. המפל חותם את המקטע העליון של נחל הירקון, ומזמין משפחות ומטיילים ליהנות מהמים הקרירים ומהצל של עצי האיקליפטוס. זהו מקום נהדר לפיקניק ולרביצה או לטבילה.

נחל הירקון, גדול נחלי המרכז, מתפתל לאורך 27.5 קילומטרים ממקורות הירקון במזרח ועד לשפך הים התיכון במערב, תא שטח עשיר בחי וצומח, אשר מזמן לאורכו שורה של פינות חן לטיול לרביצה ואפילו לטבילה במים.

רוצים עוד מים? בחרנו עבורכם כמה מקומות ששווה לבקר בהם.

ברכת הנופרים

בריכת הנופרים שוכנת סמוך למעיינות הירקון, בצד הגדר של מתחם מקורות. ברכת הנופרים היא מקום יפה. אורכה כ-100 מ' והיא מוקפת קנים, עצי ערבה וצמחייה עשירה של גדות נחלים. הבריכה זכתה לשמה בזכות האוכלוסייה הגדולה של הצמח נופר צהוב המתקיימת בה. העלים הגדולים של הנופרים מכסים חלק ניכר משטח הבריכה.

ברכת הנופרים היא "כספת הטבע" של הירקון. הברכה מעניקה אכסניה בטוחה לצמחים ולבעלי חיים המתקיימים בירקון. זהו המקום הרגיש ביותר בנחל ועל כן חשוב לשמור עליו מפני איומים סביבתיים. בגלל הרגישות האקולוגית של המקום, אין לערוך לידו פיקניקים ומובן שאין להיכנס למים. שערי הברכה נפתחים למטיילים בשעות הפתיחה של הגן הלאומי (הביקור ללא תשלום).

איך מגיעים?

נכנסים מכביש 483 בדרך הגישה לגן לאומי תל אפק ("מבצר אנטיפטריס"). לא נכנסים לגן הלאומי אלא ממשיכים בנסיעה בדרך עפר המתעקלת שמאלה ומלווה את גדר הגן הלאומי. חונים ברחבת חניה קטנה בקצה גדר הגן הלאומי וממשיכים ברגל היישר לפנים כ-600 מ'.

נפתול הנופרים והפילבוקס

נפתול הנופרים הוא אחת מפינות החמד של הירקון. הנפתול כולו מכוסה במרבד מרהיב של עלי צמח המים נופר צהוב. עץ אקליפטוס ענק מצל על הנפתול ועל סביבתו. הנפתול נמצא גם הוא בתחומי גדר ההגנה של ברכת הנופרים והשער אליו נפתח בשעות הפתיחה של גן לאומי מקורות הירקון (הכניסה ללא תשלום).

סמוך לנפתול הנופרים נמצא גשר מקורות הירקון, גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים, הצמוד לגשר הרכבת. העבודות לסלילת מסילת הברזל החלו בשנת 1921. היוזמה להנחת המסילה באה מפרדסני פתח תקוה, שביקשו לייעל את הובלת הפרי לנמל יפו. בזכות המסילה הובילו פרדסני פתח תקוה את יבוליהם ברכבת לראש העין ומשם ללוד ולנמל יפו.

בצדו המערבי של הגשר נמצאת עמדת שמירה עגולה מבטון, הידועה במקומותינו בכינוי "פילבוקס". בימי "המרד הערבי", שהתחולל בשנים 1936 עד 1939, חיבלו ערבים במתקנים רבים ברחבי הארץ ובהם גשרים. עמדת השמירה שימשה את הנוטרים העברים, שפעלו במסגרת הצבא הבריטי. מגני פתחת תקוה ניצלו את העמדה גם במלחמת העצמאות.

איך מגיעים?

נוסעים כמו שמתואר לברכת הנופרים, ממשיכים עוד כ-100 מ' מקצה גדר הגן הלאומי ופונים ימינה בדרך שמתעקלת ועוברת מתחת לגשר הרכבת. לאחר המעבר מגיעים לדרך עפר טובה, פונים בה שמאלה ונוסעים כקילומטר, עד לגשר הרכבת.

ואחרי המים, או לפניהם לאתרי האזור.

בתחומי המעצה האזורית דרום השרון מספר אטרקציות נפלאות.

הלכנו תחילה קלחים ומבוכים.

אורי וייס הוא יוצר בנשמתו. נטל ברשות כמובן חלקת אדמה בפאתי גני עם ויצר כאן יצירה לתפארת לכל המשפחה.

לצד קלחי התירס המתוק שלל מבוכים מכל הסוגים.

תחילה לתירס.

התירס כאן, הוא מזן מיוחד אשר אינו מכיל עמילן, ויש בו רק סוכרים פשוטים שאנו מרגישים את טעמם כמו סוכרוז ופרוקטוז. כל מבקר יכול לאכול חופשי תירס בשדה. בנוסף ניתן לקטוף קלח אחד לכל מבקר לקחת הביתה למזכרת טעימה. טעים להפליא. שווה להיכנס אפילו רק לזה אבל החוויה של כל המבוכים גדולה.

מבוך החמניות

המבוך הכי פוטוגני שיכול להיות. הוא מורכב מ-3 זנים שונים של חמניות- אדום, צהוב וכמובן כתום. במהלך השיטוט במבוך תוכלו לקרוא מספר שלטי הידעת על צמח החמניה. תוכלו להעשיר את הידע הכללי שלכם אודות גידול החמניה, מקור הצמח, שימושים בו ועוד.

מבוך הכותנה

מבוך הכותנה האתגרי משתרע על פני מספר דונמים, ובו ניתן לבחור בין שני מסלולי ניווט במבוך: המסלול הארוך- בו על הילדים למצוא ולספור את דמויות הכותנה ולהבין מסמל מספרן. המסלול הקצר- מיועד לחימום קל לפני פתירת המסלול הארוך. ניתן לנווט בשני המסלולים כמה שרק רוצים. בעודכם תלכו לאיבוד במעמקי המבוך ותנסו למצוא את דרככם החוצה, תוכלו ללמוד על הכותנה, מוצאה, תהליך גידולה ועוד פרטי טריוויה מעניינים.

מבוך החמניות ( צילום: קובי פינקלר )

מבוך הצבעים

מבוך קורות עץ המאפשר הליכה בשיווי משקל. עליכם לבחור בשילוב הצבעים המתאים ולפיו לאתר את הדרך החוצה מהמבוך.

מבוך הקוביות

מבוך מרובע העשוי ממיכלי ענק ששימשו בעבר לקטיף תפוזים. חיברנו את המיכלים, יצרנו ביניהם פתחים, והפכנו אותם למבוך הדורש התכופפות או זחילה

וזו רק טעימה. עש שם את המבוך הארכיאולוגי. חוויה שלח ממש לגלות ממצאים, חממת הכדורים "להוציא מרץ".. וכל זאת בשדות הצמודים להוד השרון, קלחים ומבוכים מזמינה אתכם לחוויה חקלאית טעימה ומדליקה במיוחד.

זאת ועוד.

החמצתם בטעות כמובן את הביקור בימים אלו ובסוכות, אזי דעו שהחל מינואר 2027, ועד לסוף חודש פברואר, יתחלף מבוך החמניות במבוך אפונה ריחנית מרביה וססגוני. חודש פברואר הינו החודש האחרון בו נקיים את קטיף התירס.

עוד מבוכים קטנים במקום:

מבוך התעלות - מבוך תעלות אתגרי החפור כולו באדמה. משולב עם ממטרות מעל להתרעננות.

מבוך הצינורות - מבוך מעגלי ופשוט העשוי מצינורות השקיה לבנים המיועד לכל המשפחה.

מבוך הג'ונגל- מבוך סבוך וצר העשוי מצמחי אוג ומצריך מעבר במיני מנהרות, ומשלב גם טיפוס על גבעת תצפית קטנה.

המבוך השוקע – מבוך שחלקו שוקע וחלקו יציב. על הילדים לחצות אותו ללא שקיעה מהכניסה אל היציאה ממנו.

מבוך הצבעים- מבוך חידה מרובע בו ניתן להגיע ליציאה על פי חוקיות שילובי הצבעים של המבוך.

מבוך החבלים- מבוך ומהנה הבנוי ממאות סנדות המחוברות בחבלים ביניהן. על הילדים לפתור את המבוך תוך כדי מעבר במתזי "ערפל".

ומבוך הקוביות – מבוך העשוי ממיכלי פלסטיק גדולים שיש ביניהם פתחי מעבר שיצרנו. צריך כמובן להצליח להיכנס ולצאת המקומות שונים.

גם לקטנטנים מגיל שנתיים דאגו כאן והקימו:

ג'ימבורי לפעוטות – מתחם מוצל עם דשא סיננטי בו מספר מתקני גימבורי המיועד לילדים הקטנים.

השביל החושי - מסלול בו הילדים הולכים יחפים על מצעי טבע שונים וחשים את הטבע דרך כפות הרגלים.

הטרקטור החקלאי – טרקטור עצום הבנוי מעץ שמחובר לעגלה. ניתן לטפס עליו כמובן ואף להתגלש ממנו במגלשה קטנה.

עמודי הציור- ניווט באמצעות ספירה פשוטה בין עשרות עמודים, המלווה בסימון על גבי מפה, אשר בסוף יוצרת ציורים שונים.

במתחם ישנן מספר אזורי פיקניק מוצלים, ברזי מים ושירותים.

בסוכות תוקם כאן סוכה גדולה ומרווחת וזון בהחלט סיבה טובה לפקוד את המקום.

איך מגיעים?

כתובת- קלחים ומבוכים: רחוב יפה נוף, מושב גני עם (הוד השרון) | ווייז: קלחים ומבוכים/ המלצה. תתעדכנו באתר לפני הגעה

חפירות בקלחים ומבוכים ( צילום: קובי פינקלר )

הפארק האקולוגי הוד השרון

נחל קצרצר אך מפתיע' המתחיל בשטחי גבעת חן בשרון, חוצה את הוד השרון עד לתחנה האחרונה – נהר הירקון.

כיום, בתום תהליך שיקום ופיתוח מקיף, הפך במקום לפארק אקולוגי שוקק חיים ובו האגם האקולוגי הגדול בארץ. הפארק שופע בצמחייה ירוקה, מתחמי פיקניק, בעלי חיים שאימצו את הפארק לביתם ומגוון ציפורים בהם תוכלו לצפות במסתורי מצפור המוצבים בטיול לאורך טיילת מונגשת ורציפים מרחפים.

בכלל. ערוץ הנחל שינה כליל את פניו ונוספו בו נפתולים מלאכותיים. אפיקו הוסט ממסלולו המקורי, שבו נמצא כיום האגם, אל התוואי שהפלג זורם בו כיום. הנחל קצר, אך אין לזלזל בו. עקב הפיתוח והבינוי של הוד השרון מתנקזים בימי גשם לנחל מים רבים. כשיורד גשם רב עשוי מפלס המים בנחל להגיע עד גובה הגשרים הנטויים עליו. נחל הדר המחודש משתלב בשיקום הכולל של הירקון. התקווה היא שאופן חידושו ישמש דגם לשיקום עתידי של שאר היובלים הקצרים היורדים אל נחל ירקון.

סוסקפה ( צילום: קובי פינקלר )

עוד באותו נושא סוסקפה: עגלת קפה שכולה ציונות בדרך לירושלים קובי פינקלר

סוסקפה

נסענו מעט מזרחה (כ -13 דקות) עד למושב שדי חמד. זהו המושב הראשון שהוקם מעיר לכפר. בני העיר כמו הוריו של גלעד בעל המקום אליו אנו נוסעים, הגיעו מתל אביב עד לכאן לשדה חמד.

ברחוב שבעת המינים ממוקמת עגלת הקפה שלו ושל רעייתו רותי שהיא הרוח החיה.. ולצידם מנהל האירוח צוף. אנשים מקסימים. כולם אנשי ארץ ישראל היפים. בימים- גלעד בחווה ובלילות כשומר ב'שומר החדש'. ציונות של ממש.

את עגלת הקפה הקסומה שלא ראיתי כמותה ,"סוסקפה", הקימו בני הזוג גלעד ורותי בתוך החווה הטיפולית "רוכבים בטבע", בלב הנחלה החקלאית שלהם במושב שדי חמד. "נולדתי למשפחה חקלאית, דור שני במושב", מספר גלעד, הבעלים של "רוכבים בטבע" וראש החוג של המסלול להכשרת מטפלים ברכיבה טיפולית במכללת וינגייט. "החווה הטיפולית שלנו קיימת כבר 25 שנים. הקמתי אותה מתוך האהבה שלי לסוסים והערכים שחונכתי עליהם. את העגלה הקמנו, בין היתר, כדי לשרת את האנשים שמגיעים לפה. העגלה ממוקמת רק כ-100 מטרים מהבית שלנו. היא חלק מהחיים שלנו".

בתקופה שהקימו את העגלה, היה מדובר בקונספט חדש יחסית באזור השרון. "באותו זמן עוד לא היו אישורים להקים עגלות קפה", מספרת רותי. "גלעד הזמין את ראשת המועצה לראות את החווה, כדי להמחיש את הערך שהעגלה מוסיפה לה. בסופו של דבר הוא הצליח להוציא רישיון לעגלה, ובעקבות הסיפור הזה התחילו לתת אישורים לעגלות קפה בכל אזור השרון".

עוד מתחילת הדרך, היה ברור לבני הזוג שעגלת הקפה שלהם תהיה שונה. "פרט לחוויה הקולינרית, חשוב לנו שאנשים יספגו את המקום, גם בנראות וגם במהות שלו", הם מסבירים. "זה עסק משפחתי עם ערכים שונים מעסקים שממוקמים בקניון, למשל. הערכים שמובילים אותנו הם דאגה וסיוע לחלשים. את הערכים האלה של העולם הטיפולי, אנחנו מנכיחים גם בעגלה, וזה הקסם האמיתי של המקום הזה". לעגלה החליטו לקרוא השניים "סוסקפה", כמעין משחק בין המילים "סוס" ו"קפה".

פעם בשבוע ובכל שבוע מגיעים למקום, לוחמים שעברו אירוע טראומטי בצבא, ליום של רכיבה טיפולית, סדנאות ועיבוד. "ההצלחה גדולה" מספר לי גלעד. קרן אבירם תורמת את השהות (אלו אנשים טובים יש באמצע בדרך) וגלעד וצוותו נותנים את העבודה.

מיקום העגלה או להגדיר זאת כעגלה יחטא לאמת. לא מה שחשבתם. מדובר בשטח ענק, מוצל, נגיש ומזמין. האוכל מושלם. מינים רבים של סוגי תה, שייקים מעולים, כריכים, קינוחים והרשימה ארוכה. תחליטו היכן לשבת. ההיצע והמרחב מזמינים. ציונות, אוכל והרבה אהבה זה כאן בסוס קפה.

בסוכות תוקם כאן סוכה גדולה ומרווחת וזון בהחלט סיבה טובה לפקוד את המקום.

הוד של השרון. מים, טבע ציונות, מרחבים והכל במרחק נגיעה ממרכז הארץ.