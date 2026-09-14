כאוס בצמרת איראן: הקרב בין הנשיא למשמרות המהפכה

נשיא איראן ( שאטרסטוק )

קרע עמוק בצמרת המשטר האיראני נחשף בעקבות ההסלמה במצר הורמוז.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן וחלק מבכירי מערכת הביטחון בטהראן כלל לא ידעו מראש על ההחלטה לתקוף מכליות וכלי שיט באזור. כך עולה מדיווח שפורסם ב"ניו יורק טיימס". על פי הדיווח, פזשכיאן שהה בחודש יולי בביקור בעיראק כאשר שמע על התקיפות. הנשיא הופתע מהמהלך, שאותו הגדיר "פזיז", ומיהר להתקשר למפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי בדרישה להבין מי אישר אותו. אלא שהתשובה שקיבל המחישה את גודל הכאוס: וחידי טען שגם הוא לא נתן את ההוראה ולא ידע עליה מראש. לפי הדיווח, אפילו חברים במועצה העליונה לביטחון לאומי לא היו מודעים להחלטה, שהתגלגלה מתוך הפלג הניצי במשמרות המהפכה. צעקות, איומי התפטרות והאשמות בבגידה מאוחר יותר התברר כי אחד האנשים המרכזיים שדחפו למהלך היה חוסין טא'אב, מפקד הבסיג' החדש ומי שכיהן בעבר כמפקד ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. הגילוי הצית עימות חריף בתוך ההנהגה האיראנית. לפי גורמים איראניים שצוטטו בדיווח, ישיבות הבכירים הידרדרו לצעקות ולהאשמות הדדיות בבגידה ובחתרנות, ושני גנרלים בכירים אף איימו להתפטר. למרות הסערה, נראה כי דווקא המחנה שדחף להסלמה הצליח מאז לחזק את כוחו. בין הדמויות שקראו לקו תקיף יותר נמצא מפקד חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה, מג'יד מוסווי.

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התוכנית: להרחיב את המלחמה

לפי הדיווח, הגנרלים הניצים הציגו בפני המועצה העליונה לביטחון לאומי תוכנית להחרפת העימות: איראן, החות'ים והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק יגבירו במקביל את התקיפות נגד יעדים באזור, לרבות מתקני נפט, במטרה להעלות את המחיר שארצות הברית ובעלות בריתה משלמות.

פזשכיאן ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף הזהירו מנגד כי מהלך כזה עלול להכניס את איראן למלחמה רחבה נוספת מול ארצות הברית. אלא שעל פי התמונה העולה מהדיווח, נכון לעכשיו דווקא המחנה הניצי הוא שמחזיק בידו את היתרון במאבק הפנימי בטהראן.

במקביל ניסתה ממשלת איראן לגבש נרטיב רשמי שלפיו האחריות לקריסת ההבנות מוטלת על וושינגטון, בין היתר בשל ההתפתחויות בלבנון, סוגיית הנכסים האיראניים המוקפאים והתנועה הימית במצר הורמוז. אלא שלפי הדיווח, גם בתוך המערכת הפוליטית האיראנית רבים לא השתכנעו מהגרסה, ובהם הנשיא פזשכיאן עצמו.