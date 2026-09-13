באלגן במכבי תל אביב: בכיר בקבוצה יואשם בתקיפת קטין

אוהדי מכבי ת"א ( (צילום: דני מרון, פלאש 90) )

מנהל האבטחה של מכבי תל אביב בכדורסל, שי בובליל, חשוד כי במהלך אימון פתיחת העונה של הקבוצה הכה אוהד קטין באגרופים. נודע כי התיק הועבר ליחידת התביעות במשטרה, ומסתמן כי יוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת הקטין כך פרסמה לי עייש בi24.