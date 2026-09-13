באלגן במכבי תל אביב: בכיר בקבוצה יואשם בתקיפת קטין

מנהל האבטחה של מכבי תל אביב בכדורסל, שי בובליל, חשוד כי במהלך אימון פתיחת העונה של הקבוצה הכה אוהד קטין באגרופים. נודע כי התיק הועבר ליחידת התביעות במשטרה, ומסתמן כי יוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת הקטין כך פרסמה לי עייש בi24.
האירוע התרחש בשבת שעברה בהדר יוסף, בזמן שאוהדים הדליקו אבוקות במקום. על פי החשד, במהלך האירועים תקף בובליל את האוהד הקטין והכה אותו באגרופים.
בעקבות האירוע עוכב בובליל לחקירה בידי שוטרי תחנת תל אביב צפון. במהלך חקירתו הוא קשר את עצמו לאירוע ולקח אחריות על מעשיו. לאחר סיום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.
כעת, לאחר שהתיק הועבר ליחידת התביעות במשטרה, מסתמן כי ההליך נגד מנהל האבטחה לא יסתיים בחקירה בלבד, וכי יוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפת האוהד הקטין.
בובליל הוא יוצא שירות הביטחון הכללי, ובעבר שימש כסגן ראש האבטחה הפיזית במשרד הביטחון. כיום הוא מפעיל שירותי VIP בנמל התעופה בן גוריון, ומלווה ידוענים וכוכבים בינלאומיים המגיעים לישראל.
החשד נגדו מתייחס לאירוע שהתרחש במסגרת אימון פתיחת העונה של מכבי תל אביב, לעיני אוהדים שהגיעו למקום. הדלקת האבוקות באימון הייתה הרקע להתרחשות, שבמהלכה, לפי החשד שנחקר במשטרה, הוכה הקטין באגרופים.
ממכבי תל אביב נמסר בתגובה לפרטים: ״אין תגובה״