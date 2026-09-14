לראשונה: תקיעת שופר בראש השנה בהר הבית

כ־600 יהודים עלו היום (ראשון) להר הבית וקיימו במקום את תפילות ראש השנה - מספר שיא של יהודים שעלו להר ביום אחד במהלך החג.

במהלך התפילות, שהתקיימו עם חוברות תפילה, תקעו המתפללים בשופר ובחצוצרות כסף שהביאו עמם. בניגוד למקרים קודמים, שבהם השוטרים הפסיקו את התקיעות תוך כדי, הפעם אפשרה המשטרה לתוקעים להשלים את התקיעות.

אלא שבתום כל פרק תפילה, ניגשו השוטרים אל התוקעים, תפסו את השופרות והחצוצרות והוציאו אותם מהר הבית. בנוסף, התוקעים זומנו לשימוע לצורך בחינת הגבלות וצווי הרחקה לתקופות שונות.

על פי הדיווחים מהעולים, העליות והתפילות התקיימו ברוגע, כאשר הר הבית היה כמעט ריק ממוסלמים. מנגד, מוסלמים דיווחו כי המשטרה לא אפשרה להם לצלם את עליות היהודים.