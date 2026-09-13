הליכוד נגד קושנר: חמאס התקפל ולא נתניהו

קושנר ונתניהו. ארכיון ( פלאש90 )

שנה וקצת אחרי התקיפה הישראלית בקטאר, וקצת פחות משנה מאז הסכם החזרת החטופים, חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר בקרב גרסאות מול נתניהו, מה גרם לחמאס לקבל את המתווה האמריקני.

קושנר אמר בראיון כי הכישלון של התקיפה הישראלית בדוחא - שהחטיא את בכירי חמאס שהיו אמורים להיות במקום - הוא זה שהוביל להזדמנות שבה טראמפ יכול היה לכפות על נתניהו עסקה שהוא בתחילה "הרגיש לא בנוח איתה".

עוד באותו נושא דיווח בקטאר: 5 הרוגים בתקיפה הישראלית בדוחא חדשות סרוגים

בעקבות הדברים, בליכוד נתנו את הזווית שלהם, בה דווקא חמאס הוא זה שהתקפל בעקבות התקיפה: "ההחלטה של רה״מ להכניס את צה״ל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטאר, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם שהביאו את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה".