16 תושבים בקרני שומרון נחשפו לשועל נגוע בכלבת

התפרצת כלבת באזור קרני שומרון. משרד הבריאות עדכן הערב (א') כי שועל נגוע בכלבת נמצא בישוב קרני שומרון ובבסיס הסמוך למועצה.

16 אנשים שנחשפו לשועל הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת, החקירה האפידמיולוגית עדיין נמשכת.

במשרד הבריאות מבקשים מהציבור כי כל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט אחר, בין התאריכים 31.08.2026 עד 13.09.26 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות בפתח תקווה או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, על מנת לשקול מתן טיפול מונע.

לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

הורים מתבקשים לברר עם ילדיהם, האם הם היו במגע עם בעלי חיים חשודים וכן בעלי חיות מחמד נדרשים לוודא כי החיסון של בעלי החיים בתוקף.

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.