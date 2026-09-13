שר התרבות והספורט מיקי זוהר פרסם הערב (ראשון) הודעה חריפה נגד הסרט התיעודי הישראלי "נז״א" (NAZA), שזכה בפסטיבל הקולנוע היקרתי בוונציה. השר תיאר את הזכייה כ"מזעזעת" והאשים את יוצרי הסרט ב"שנאה עצמית יוקדת" ואף איים לפעול לשלילת אזרחותם.

"הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת", כתב זוהר. "השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה".

"אפעל לשלול את האזרחות"

השר קשר את התקרית לרפורמה שהוביל בקולנוע הישראלי. "זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל", הבהיר זוהר.

בסיום ההודעה הוסיף השר איום חריג במיוחד: "כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה".

מהו הסרט "נז״א"?

הסרט התיעודי "נז״א" (NAZA), בהפקה בריטית ובבימוי היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור, עוסק במערכות העומדות מאחורי הרג אזרחים פלסטינים ברצועת עזה במהלך מלחמת חרבות ברזל. על פי תיאור הסרט, הוא מביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי.

שם הסרט מתייחס לראשי התיבות של המושג "נזק אגבי" – מונח המשמש את המודיעין הישראלי לציון מספר האזרחים שצפוי שייהרגו בתקיפה אווירית.

הרפורמה בקולנוע הישראלי

דברי השר מגיעים כשנה לאחר שהשיק את טקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות, שנועד להעניק תמריצים כספיים ליוצרים ישראלים. הטקס, שעורר מחלוקת בעת השקתו, מציע פרסים של 100 אלף שקלים לזוכים בעשר קטגוריות שונות.

במסגרת הרפורמה שהוביל זוהר, שונו קריטריונים למתן תמיכות ממשלתיות לסרטים ישראליים, תוך שימת דגש על תכנים שמחזקים את הזהות הישראלית והציונית. השר טען כי מטרת הרפורמה היא למנוע מצב שבו כספי משלמי המסים מממנים יצירות המבקרות את מדינת ישראל.

הסערה סביב "נז״א" מצטרפת לשורה של מקרים בהם יוצרים ישראלים מתמודדים עם ביקורת בעקבות עמדותיהם הפוליטיות או יצירותיהם. בשנה האחרונה, מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, התעצמה המתיחות בין יוצרים לבין גורמים ממסדיים בנוגע לאופן שבו מוצגת ישראל בזירה הבינלאומית.