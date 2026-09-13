ליידי גאגא ( (צילום: שאטרסטוק, קייטי הוצינס) )

בשורה מרגשת מעולם הבידור: הזמרת הבינלאומית ליידי גאגא וארוסה, היזם ואיש העסקים האמריקאי ממוצא יהודי מייקל פולנסקי, הפכו להורים לראשונה. בני הזוג, שמקיימים מערכת יחסים יציבה זה למעלה משש שנים, נצפו במהלך טיול בצפון קליפורניה כשהם מלווים בתינוקם.

על פי תמונות שפורסמו באתר Page Six במהלך סוף השבוע האחרון, נראתה הזמרת בת ה-40 בלבוש נינוח, כששערה אסוף והיא מרכיבה משקפי שמש, כשהתינוק נישא במנשא צמוד לגופה. פולנסקי בן ה-42 צעד לצידה, ואל השניים הצטרפה גם סוכנת גאגא, אלכסנדרה טראסטמן. פרטיות מוחלטת מקור אישר למגזין People כי בני הזוג קיבלו לאחרונה את ילדם הראשון, אולם נציגיה של גאגא טרם מסרו תגובה רשמית. בשלב זה לא פורסמו פרטים על מינו של התינוק, שמו או מועד לידתו המדויק. גאגא ופולנסקי, שהקשר ביניהם נחשף לראשונה בתחילת 2020 והתארסו ב-2024 – אירוסים שאושרו פומבית על ידה במהלך אולימפיאדת פריז – שמרו בחודשים האחרונים על פרופיל נמוך במיוחד. הזוג נמנע מחשיפה תקשורתית ושמר על פרטיות מוחלטת לקראת הרגע המרגש.

ליידי גאגא ( ליידי גאגא צילום: Shutterstock M By mccv )

"התפקיד הראשי הבא שלי"

גאגא דיברה לא פעם בראיונות על רצונה העז להפוך לאם. היא סיפרה כי מקווה שהאימהות תהיה "התפקיד הראשי הבא" שלה, לצד החששות הנלווים לגידול ילד כשהחיים והקריירה שלה נמצאים תחת תשומת לב ציבורית מתמדת.

במרץ האחרון ציינה גאגא את יום הולדתה ה-40, גיל שלדבריה היווה עבורה אבן דרך להקמת משפחה ולהתמסדות. כעת, כשהיא מחבקת את תינוקה הראשון, נסגר מעגל מרגש בחייה של אחת הכוכבות הגדולות בעולם.

יצוין כי גאגא, שנולדה כסטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמנוטה, החלה את דרכה כילדה קתולית מניו יורק עם שיעורי פסנתר מגיל צעיר, ובהמשך הפכה לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בתעשיית המוזיקה העולמית. כעת היא מוסיפה לתפקידיה הרבים גם את התפקיד החשוב ביותר – אימהות.

מייקל פולנסקי: היזם ממוצא יהודי

ארוסה של גאגא, מייקל פולנסקי בן ה-42, הוא יזם ואיש עסקים אמריקאי ממוצא יהודי. השניים נפגשו דרך מעגלים עסקיים משותפים, והקשר ביניהם התפתח בהדרגה למערכת יחסים רומנטית יציבה.

פולנסקי, שנודע בשמירה על פרטיות ובהימנעות מזרקורים תקשורתיים, תמך בגאגא לאורך הקריירה שלה ונכח לצידה באירועים חשובים. גאגא עצמה הפגינה בעבר תמיכה בישראל ועוררה תגובות בקרב מעריציה ברחבי העולם.