החשד לאבולה: משרד הבריאות בעדכון חשוב

מחלקת בידוד בבית חולים (ארכיון) ( יונתן זינדל/פלאש90 )

משרד הבריאות מסר היום (ראשון) כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה שבוצעו לחולה שאושפז בימים האחרונים עקב חשד כי נדבק במחלה. החשד עלה לאחר שהאיש שב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ופיתח תסמינים.

הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות הדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. החולה אושפז בתנאי בידוד כזכור, החולה אושפז בתנאי בידוד מחמירים בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים. הוא הועבר למרכז הרפואי הדסה עין כרם, שהוגדר כאחד המרכזים הייעודיים לקליטת חשודים מסוג זה. בבית החולים עדכנו כי המטופל נקלט במצב טוב, והיה מבודד לחלוטין משאר המטופלים והמבקרים. משרד הבריאות השלים את החקירה האפידמיולוגית לאיתור מגעים רלוונטיים. מי שלא קיבל פנייה ישירה מהמשרד אינו נדרש לנקוט פעולה כלשהי. הנחיות המשרד לציבור משרד הבריאות הבהיר כי אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות. המשרד ממשיך לעקוב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה.

משרד הבריאות ( נתי שוחט / פלאש90 )

המשרד קורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות.

זהו מקרה החשד השני שנשלל בחודשים האחרונים. משרד הבריאות ימשיך לעדכן את הציבור ואת הצוותים הרפואיים ככל שיידרש, ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.