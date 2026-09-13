בשעה טובה ומוצלחת: הזמר והיוצר יובל גולד (27), שפרץ לתודעה בעקבות השתתפותו בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", התארס במהלך החג לבת זוגו עלמה. השניים, שמנהלים זוגיות במשך חמש וחצי שנים, שיתפו את הבשורה המשמחה ברשתות החברתיות עם גלריית תמונות מרגשת מרגע ההצעה.

"אם זה איתך, אז בייבי עד הסוף" – כתבו השניים בפוסט המשותף, תוך שימוש במילים מאחד משיריו של גולד. התמונות שפורסמו מתעדות את רגע ההצעה בלוקיישן מדברי מרהיב, כשהטבעת הנחשקת כבר מככבת על אצבעה של עלמה.

מ'הכוכב הבא' לחיי נישואין

יובל גולד הפך לשם מוכר בזכות השתתפותו בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2024", שם הוא הציג את כישרונו כזמר ויוצר. מאז התוכנית הוא ממשיך לפתח את הקריירה המוזיקלית שלו, כשהוא משחרר שירים מקוריים ומופיע בפני קהל רחב.

לאחרונה קיים גולד מופע בכורה בגריי תל אביב, שהוכרז כסולד-אאוט כבר שבוע לפני. במופע הוא ביצע לראשונה שירים חדשים מאלבומו הקרוב "גנטיקה של רוקנרול", ואירח על הבמה את נועם בתן ואודי שניידר – שלושתם משתתפי "הכוכב הבא" בעבר או בהווה.

שירים אישיים ומשפחה

בחודשים האחרונים שיחרר גולד מספר סינגלים, ביניהם "פיטר פן" – שיר אישי ומרגש שהוקדש לאמו, הזמרת שרי. "זה השיר הכי אישי שכתבתי עד היום", אמר גולד על השיר. "ידעתי שבאיזשהו שלב אגע במשפחה שלי – זו תמיד תהיה הזהות שלי".

כעת, עם האירוסין, גולד עובר לשלב חדש בחייו האישיים, לצד הקריירה המוזיקלית המתפתחת. הציבור והמעריצים שלו הציפו את הפוסט בברכות ואיחולי מזל טוב לזוג המאורס.