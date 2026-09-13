גל גדות ( Kathy Hutchins | שטארסטוק )

גל גדות סיפקה רגע ויראלי מרגש בשבוע שעבר כשהתארחה בתוכנית האירוח הפופולרית של ג'ימי קימל. השחקנית הישראלית תקעה בשופר, דיברה על מנהגי ראש השנה והצליחה לרתק את הקהל האמריקאי. אבל כרגיל בשנים האחרונות, ההופעה המוצלחת לא עברה ללא סערה שקשורה במוצאה הישראלי של גדות.

באותה תוכנית התארחה גם להקת MUNA, ולאחר השידור פרצה סערה קטנה ברשתות החברתיות. נעמי מקפרסון, חברת הלהקה, פרסמה סטורי באינסטגרם שבו הבהירה כי הם לא ידעו מראש מי יהיו האורחים האחרים בתוכנית – וסיימה במסר פוליטי חד: "free palestine". "אנחנו אצל קימל הערב! תודה לכל צוות התוכנית שהיו כל כך נהדרים אלינו... הם היו אגדות ובאמת יצאו מגדרם", כתבה מקפרסון בסטורי. "זה צולם לפני כמה ימים ולא אמרו לנו מי יהיו האורחים. אז צריך גם לנצל את הרגע הזה כדי לומר free palestine ענק, גדול ונחמד". מהמסר משתמע בבירור: אילו חברי הלהקה היו יודעים מראש שגדות תופיע באותה תוכנית לצדם, הם היו מסרבים להגיע. מדובר בדפוס מוכר שחוזר על עצמו בהוליווד מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל – כל שיתוף פעולה עם גדות, אחת השגרירות הישראליות הבולטות ביותר בעולם הבידור, מעורר תגובות עוינות. לא הפעם הראשונה גדות מתמודדת באופן שוטף עם קריאות לחרם ומתקפות ברשתות החברתיות. לפני מספר ימים, כאשר בית האופנה הבינלאומי ראלף לורן פרסם תמונה שלה מתוך צילומי שער למגזין נחשב, הוצף העמוד הרשמי של המותג בגל מאסיבי של תגובות נאצה וקריאות לחרם עולמי. "No Zionism", "Bye for ever Ralph Lauren" – אלו רק חלק מהתגובות החריפות שהופנו כלפי המותג שבחר להציג אותה.

( צילום: מתוך מגזין מנהטן )

גם בשנה שעברה, כאשר דיסני הפיקה את "שלגיה" בכיכובה, הסרט נכשל בקופות והפך למטרה לביקורות ארסיות. רבים מיהרו להפנות אצבע מאשימה לעבר גדות, שגילמה את המלכה הרעה, אך מבקרים רבים טענו כי מדובר בשיקולים פוליטיים ולא אומנותיים.

למרות כל הניסיונות להחרים אותה, גדות ממשיכה להוכיח שהקהל העולמי מצביע ברגליים. הסרט החדש שלה, "במרוץ נגד הזמן" (The Runner), העפיל לראש טבלת הצפיות הגלובלית של אמזון פריים וידאו, והשחקנית שיתפה בהתרגשות: "תודה שהפכתם את 'The Runner' לסרט המספר 1 בעולם".

בשבוע שעבר גדות גם אירחה ארוחת שבת מושקעת בביתה בהוליווד, עם אורחים נוצצים כמו השחקנית מילה קוניס והאקטיביסטית נועה תשבי. על השולחן: חלות קלועות, סלטים טריים וירקות שורש אפויים – הוכחה נוספת שהמסורת הישראלית חיה ונושמת גם מעבר לים.