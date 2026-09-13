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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על אלין גולן

מהבת של - לשחקנית וזמרת בזכות עצמה: 10 עובדות מעניינות על הכוכבת הצעירה שחוגגת היום יום הולדת

20:06
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אלין גולן (צילום: אינסטגרם)

מילדת הפלא המפורסמת ועד לשחקנית וזמרת מצליחה: 10 דברים שלא ידעתם על אלין גולן לרגל יום הולדתה ה-20.

  • דור שני לזוג המפורסם: נולדה ב-2006 לאייל גולן ואילנית לוי, מה שהציב אותה באימוק העשייה ובעין התקשורת מהרגע הראשון.

  • פריצה במשחק: תפקידה המשחקני הבולט הראשון היה בסדרת הנוער "זיגי", שם הוכיחה כישרון משחק טבעי והפכה לחביבת הקהל.

  • צעד ראשון במוזיקה: היא חנכה את הקריירה המוזיקלית שלה עם סינגל הבכורה "אין לי כוח", שהציג קו פופ עכשווי ומלוטש.

  • חיילי מילואים וצה"ל: התגייסה לצה"ל ושירתה בלהקה צבאית, תוך שילוב שירות צבאי מלא לצד המשך פיתוח קריירת הבמה.

  • מובילת דעת קהל: מחזיקה במאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות (אינסטגרם וטיקטוק), נחשבת לאחת מאייקוני האופנה הבולטים של בני הנוער והצעירים בישראל.

  • עבודה עם השמות הגדולים: בקריירה המוזיקלית והמשחקית שלה היא משתפת פעולה עם מיטב היוצרים והמפיקים בתעשיית הבידור המקומית.

  • הסבתא הגדולה: נקראת על שם סבתה, אמא של אילנית לוי, ומשמרת קשר משפחתי הדוק ומודגש ברשתות.

  • בית של כישרון: גדלה בבית שבו מוזיקה, טלוויזיה ובמה הם חלק מרכזי מהשגרה, לצד אחיה ליאם גולן.

  • קמפיינים ונכס פרסומי: מעבר למוזיקה ומשחק, קטפה סדרת קמפיינים נחשקים לחברות אופנה וטיפוח מובילות.

  • עושה את זה בדרך שלה: למרות הצל המרשים של הוריה המפורסמים, היא מקפידה לבנות קריירה עצמאית, לבחור חומרים מקוריים ולהתפתח כיוצרת בזכות עצמה.
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