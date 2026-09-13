חמאס. ארכיון ( עבד רחים חאטיב/פלאש90 )

כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר היום (ראשון) במרחב העיר עזה וחיסלו שני מחבלים בכירים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבלים שחוסלו הם מחמוד חסן עלי אבו נדא ועבד אלרחים אחמד חליל חואר, ששימשו כפעילים מרכזיים בפיתוח וייצור אמצעי לחימה.

על פי הפרטים שפרסם דובר צה"ל, המחבלים עסקו בתקופה האחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה מתקדמים, קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו באופן שיטתי לשיקום יכולות ארגון הטרור. פעילותם זו בוצעה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש שנכנסה לתוקף. תקיפה מדויקת להסרת איום התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום המיידי שהציבו המחבלים על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל. בצה"ל הבהירו כי טרם התקיפה ננקטו צעדים מקיפים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות מתמשכות. חיסולם של שני מהנדסי החמאס מצטרף לשורה של תקיפות ממוקדות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים ומחבלים בכירים בארגון. בשבוע שעבר חיסל צה"ל את מחבל נוח'בה שפשט לישראל בטבח ולקח חלק בהריגתו של אל"ם יהונתן שטיינברג ז"ל.

תקיפה ברצועת עזה ( עבאד אל רחים חאטיב / פלאש90 )

המשך פריסה בהתאם להסכם

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על אזרחי ישראל וכוחות הביטחון. הצבא הבהיר כי יפעל נגד כל ניסיון של ארגוני הטרור לשקם את יכולותיהם הצבאיות או להחזיק באמצעי לחימה.

בימים האחרונים הגביר צה"ל את קצב התקיפות נגד תשתיות טרור ומחבלים ברחבי רצועת עזה, תוך דגש על פגיעה במערך ההנדסה ובמחסני נשק של החמאס והג'יהאד האיסלאמי. התקיפות מבוצעות במקביל לשמירה על הפסקת האש ומתוך מטרה למנוע התחמשות מחודשת של ארגוני הטרור.