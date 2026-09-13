משטרת ישראל ומשמר הגבול הודיעו בצער רב על מותו של רב-סמל ראשון איתי פרסון ז"ל, בן 23 מחיפה, לוחם ביחידת הימ"מ של משמר הגבול. איתי ז"ל יצא אתמול בשעות הצהריים לחוף הסטודנטים בחיפה, ומשעות הערב אבד עמו הקשר. כוחות ביטחון והצלה פעלו במשך שעות רבות לאיתורו, ולפני זמן קצר אותרה גופתו.

נסיבות המקרה נמצאות כעת בחקירה מקיפה של המשטרה. בשלב זה לא ידועות הנסיבות המדויקות שהובילו לטרגדיה. משפחתו של איתי ז"ל קיבלה את ההודעה הקשה הבוקר, ומשטרת ישראל ומשמר הגבול מסרו כי ימשיכו ללוות את המשפחה בימים הקשים.

מסלול שירות ייחודי ביחידה המובחרת

איתי ז"ל התגייס לצה"ל בחודש ינואר 2023 לקורס טייס, אך בחודש אוגוסט 2023 עבר לשירות חובה במשמר הגבול. לאחר סיום הכשרתו כלוחם, המשיך במסלול ייעודי לקורס מסתערבים, שבסיומו שובץ בצוות התצפיות והרחפנים ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור - יחידת הימ"מ המובחרת של משמר הגבול.

בחודש דצמבר 2025, לפני כתשעה חודשים, התגייס איתי ז"ל לשירות קבע ביחידה, כאשר בחר להמשיך ולתרום למאבק בטרור במסגרת אחת היחידות המבצעיות המובילות במשמר הגבול. יחידת הימ"מ פועלת באופן שוטף במרחב יהודה ושומרון ובמוקדי טרור ברחבי הארץ.

איתי ז"ל הותיר אחריו הורים, שני אחים, שתי אחיות ובת זוג. משטרת ישראל ומשמר הגבול משתתפים בצער המשפחה. יהי זכרו ברוך.

פעילות מבצעית נמשכת

יחידת הימ"מ, שבה שירת איתי ז"ל, ממשיכה בפעילותה המבצעית השוטפת. רק לפני כשבועיים פעלו לוחמי היחידה בשכם ועצרו מבוקש החשוד בפעילות טרור שהשתייך בעבר לארגון "גוב האריות". הלוחמים הפתיעו את המבוקש בהגעה סמויה וחשאית לביתו ועצרו אותו ללא נפגעים לכוחותינו.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר התייחס למותו של הלוחם: "התבשרתי בצער על מותו של לוחם ביחידת הימ״מ של משטרת ישראל, רב-סמל ראשון איתי פרסון ז״ל. אני מחבק את משפחתו וחבריו את איתי ז״ל בזמנים קשים אלו. ליבי איתם. איתי תרם המון לביטחון מדינת ישראל, במבצעים שאת תוכנן לא ניתן לפרסם. המשרד לביטחון לאומי, משטרת ישראל ומשמר הגבול ימשיכו ללוות את המשפחה. יהי זכרו ברוך!".