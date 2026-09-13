פינק שוברת שתיקה: "עומדת לצד העם שלי"

( (צילום: שאטרסטוק) )

הזמרת פינק פרסמה במהלך החג (בין שישי לשבת) הודעה מפורטת ומרגשת שבה הסבירה לראשונה את עמדתה בסערה שהתעוררה סביב הופעתו של הראפר מקלמור בסיבוב ההופעות של אד שירן. "שתקתי במשך שבוע, וזה, כפי שאתם יודעים, לא אופייני לי", פתחה הזמרת בת ה-47 את דבריה מול 12 מיליון עוקביה.

הסערה פרצה לאחר שפינק שיתפה בסטורי שלה פוסט של ארגון ההסברה היהודי StopAntisemitism, שביקר בחריפות את מקלמור על הופעת החימום שלו באצטדיון מטלייף בניו ג'רזי. במהלך ההופעה, הראפר עלה לבמה כשהוא עונד כאפייה, ביצע את שיר המחאה הפרו-פלסטיני Hind's Hall, וקרא בפני יותר מ-80,000 צופים: "Free Palestine". ברקע הוקרנו מראות מהמלחמה בעזה. "מעולם לא ביקשתי להשתיק אמן אחר, ואני לא מבקשת זאת עכשיו", הבהירה פינק בהודעתה. "שיתוף אינו הצהרה, ומם אינו תחליף לעמוד שדרה. הרשתות החברתיות הופכות את כולנו לשטחיים ונמהרים", הודתה. "נולדתי יהודייה - לא בחרתי בזה" פינק, ששמה האמיתי הוא אלישה בת' מור, הסבירה את המקום האישי שממנו הגיבה. "נולדתי יהודייה. לא בחרתי בזה, ומעולם לא הסתרתי את זה", כתבה. היא הדגישה שאינה דוברת של ישראל או של ממשלה כלשהי, אך הבהירה את עמדתה: "חמאס הוא ארגון טרור. לפלסטינים מגיע עתיד שמכבד את האנושיות ואת השאיפות שלהם. ההגנה על חיי חפים מפשע קודמת לכל, בכל מקום, ואסור לאיש לחגוג את מותו של ילד. של אף ילד". הזמרת, המשמשת כשגרירה של ארגון יוניסף זה עשור, ציינה כי פגשה ילדים שנולדו למציאות של מלחמה. "לא אנסה להכריע מלחמה מורכבת בכיתוב באינסטגרם, ולא אדקלם סיסמה כדי לזכות מחדש בעוקב", הבהירה. פינק חשפה כי תגובתה נבעה גם מתקרית מ-2014 שבה מקלמור הופיע עם אף מלאכותי גדול, פאה שחורה וזקן שחור - מראה שזוהה כקריקטורה אנטישמית קלאסית. הראפר טען אז כי מדובר ב"תחפושת אקראית", אך בסופו של דבר התנצל. "כל יהודי שאני מכירה ידע בדיוק מה זה", כתבה פינק. "הוא עמד מול אצטדיון מלא במשפחות, כשעל המסכים מוקרנים מראות אלימים מהמלחמה, ואז אמר לכל היהודים באצטדיון שזה לא קשור אליהם. לא אתה תקבע את זה עבורנו".

הראפר מקלמור ( שאטרסטוק )

"זה בודד אפילו יותר משדמיינתי"

פינק התייחסה לגל התגובות הקשות שספגה לאחר שיתוף הפוסט. "אני לא צריכה שיפטרו אף אחד, ואני לא צריכה החזר כספי. מה שאני צריכה הוא להיות מסוגלת לומר, כאמא יהודייה, 'זה הפחיד אותי, וזה הפחיד אנשים שאני אוהבת', בלי שיגידו לי שהפחד שלנו אינו אלא תעמולה - ובלי שיטענו שאיכשהו אני תומכת ברצח עם רק מפני ששמתי לב למה שקרה".

היא ציינה כי בתגובות הופיעו הביטוי "מהנהר עד הים" והמילה "ציונית" כקללה. "אני לא חושבת שרוב המגיבים שונאים יהודים. אני חושבת שמישהו סיפק להם סיפור שבו יהודי שמסרב להתנצל על עצם קיומו מוכרח להיות הנבל - ומאז הם לא מפסיקים להכניס מילים לפי", כתבה.

לקראת סיום, הזמרת הדגישה את מחויבותה לצדק חברתי לאורך השנים, כשציינה ביקורת על הממשלה האמריקנית במלחמת המפרץ ותמיכה בילדים להט"בים. "עמדתי לצד העמים של אחרים לאורך כל הקריירה שלי", כתבה, "עכשיו אני עומדת לצד העם שלי. חשבתי שידעתי עד כמה זה יהיה בודד - אבל זה בודד אפילו יותר משדמיינתי. ובכל זאת, אני עושה את זה".

בין אלפי התגובות שקיבל הפוסט בלטה זו של גל גדות, שכתבה: "אני כל כך מבינה אותך… את לא לבד. שנה טובה מלאה באהבה ובאור", והוסיפה לב לבן ואימוג'י תפילה. התגובה צברה אלפי לייקים.

מקלמור, מצדו, לא התנצל על דבריו בהופעה. במקום זאת הוא פרסם מחדש את נאומו ברשתות החברתיות והדגיש כי ביקורת על ישראל והתנגדות למה שהוא מגדיר כרצח עם אינן ביקורת על יהודים. בהופעה השנייה ניסה להרגיע את הסערה כשמסר: "לכל אחיי ואחיותיי היהודים: ביקורת על ישראל, ביקורת על אפרטהייד והתנגדות לרצח עם אינן בשום אופן ביקורת עליכם".

ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC), המייצג מעל 150,000 חברים, פרסם עצומה הקוראת לאד שירן ולחברת ההפקות Live Nation להדיח את מקלמור מסיבוב ההופעות. בארגון הדגישו: "השאלה אינה הזכות להחזיק בעמדות פוליטיות, אלא היכן עובר הגבול כאשר מופע חימום משתמש בפלטפורמה עולמית לקידום אג'נדה חד-צדדית ללא הקשר".