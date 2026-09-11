נתניהו במסר מפתיע לחג: ראש הממשלה משיק מותג בגדים?

ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו סרטון בחירות חדש, בו הדמויות כולן לובשות בגדים, חובשות כובעים ועונדות צמידים, כולם ממותגים עם תדפיס של זוג דבורים, משחק מילים על כינויו של ראש הממשלה נתניהו והמילה האנגלית לדבורים.

כאשר יחד יוצרות הדבורים את משחק המילים הקומי 'בי-בי' (או דבורה דבורה באנגלית).