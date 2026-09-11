נתניהו במסר מפתיע לחג: ראש הממשלה משיק מותג בגדים?

ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו סרטון בחירות חדש, בו הדמויות כולן לובשות בגדים, חובשות כובעים ועונדות צמידים, כולם ממותגים עם תדפיס של זוג דבורים, משחק מילים על כינויו של ראש הממשלה נתניהו והמילה האנגלית לדבורים.
כאשר יחד יוצרות הדבורים את משחק המילים הקומי 'בי-בי' (או דבורה דבורה באנגלית).
ייתכן שהסרטון כולו מכוון להיות קומי, אך ראינו דברים שונים גם בעבר, ייתכן גם שהליכוד וראש הממשלה הולכים בצעדיו של הנשיא טראמפ, אשר כובעים ה-MAGA שלו, הפכו להיות מותג משל עצמם, ומימנו את קמפייני הבחירות של הנשיא לאורך שנים רבות.
"מותג בגדים" - הליכוד שלנו הפך לחנות מזכרות בשביל הון פוליטי של ביבי, פשוט אובדן דרך!