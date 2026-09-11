זה נגמר: החות'ים כבשו את 'שער הדמעות' של הים האדום

במה שנראה כמו תרמית אסטרטגית מוצלחת, בזמן שהכוחות התימנים הנתמכים על ידי סעודיה פתחו במתקפה מצפון, המורדים החות'ים בכלל פנו דרומה והחלו במהלך לכיבוש ערי נמל אסטרטגיות, וגם כיבוש איים שולטים בים האדום.

לפני זמן קצר אישרו גורמים רשמיים כי החות'ים, לאחר שאמש תקפו וכבשו את האי ג'באל זוקאר, צפונית למצר באב אל מנדב, כעת כבשו החות'ים גם את האי פרים, האי השולט על הכניסה לים האדום ומצר באב אל מנדב, שנודע במשך מאות שנים בתור 'שער הדמעות' או 'שער התשלום' בכניסה לים האדום.

האי פרים ( צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI )

האי פרים הוא אי גדול ושולט בשטח הים באדום, והרווח הצר בינו לבין חופי אפריקה, הוא זה שיוצר את נקודת החנק האסטרטגית כל כך.

על פי דיווחים ערבים רשמיים, החות'ים פתחו במתקפה על האי, עד שלבסוף כוחות הממשלה התימניים נאלצו לסגת ממנו לחלוטין, וכעת כבשו המורדים את האי בשלמותו.

על פי תיעודים שעל לרשתות, החות'ים הצליחו לכבוש ביממות האחרונות את כל רצועת החוף השולטת על הכניסה לים האדום, וכעת עם שליטתם גם על האי פרים וגם על האי ג'באל זוקאר, בידם היכולת לחנוק עוד נתיב שיט קריטי בשירות של איראן.