המלחמה בתימן: סעודיה מתחננת וטראמפ מתעלם

( יורש העצר מוחמד בן סלמאן (צילום: שאטרסטוק) )

לאחר ימים של הצלחה ראשונית, המערכה של סעודיה נגד המורדים החות'ים הגיעה לנקודת תפנית, כאשר הכוחות התימנים הנאמנים לסעודיה והממשלה הרשמית סופגים אבדות קשות ביותר, והחות'ים מגבשים סופית את שליטתם במצר באב אל מנדב.

על פי מספר דיווחים בינלאומיים, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ניהל לאורך היומיים האחרונים מספר שיחות טלפוניות בהולות עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. במהלך השיחות הפציר יורש העצר הנשיא להצטרף למערכה החדשה נגד החות'ים, אך הנשיא טראמפ הפנה לבקשה כתף קרה. המערכה הסעודית הפכה ביממה ממה שנראה כמו מסלול אפשרי להפלת שלטון החות'ים באופן כולל, לקטסטרופה מבחינת הסעודים והתימנים.

אמש, במתקפת תגובה מפתיעה, הצליחו המורדים החות'ים לכבוש את עיר הנמל האסטרטגית מוח'א, לכבוש ימית את האי הקריטי ג'אבל זוקאר, ועל פי דיווחים ותיעודים, הכוחות הנתמכים של סעודיה פתחו בנסיגה כוללת של חטיבות שלמות.

כאשר כוחות החות'ים עצמם מצליחים, על פי דיווחים, ללכוד פלוגות שלמות מהכוחות התימנים ומצליחים באותו זמן לגבש שליטה בים האדום.