אלירז שדה: כל המפלגות הקטנות יחכו לתוצאות, חוץ ממפלגה אחת

אלירז שדה ( (צילום: דניאל בוק) )

אלירז שדה התייחס היום (שישי) למצבן של המפלגות הקטנות בסקרים, וטען כי קיים הבדל משמעותי בין הציונות הדתית לבין שאר המפלגות שנמצאות סביב אחוז החסימה. לדבריו, הבייס הקשיח של הציונות הדתית מאפשר לה להתמודד אחרת עם הנתונים המתפרסמים.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב שדה: "לציונות הדתית יש בייס קשיח אז הם יכולים להמר על הסקרים ולהיות סביב אחוז החסימה - כל שאר הקטנות רק בתוצאות האמת יוכלו לנשום לרווחה". בדבריו הצביע שדה על היתרון שלטענתו עומד לרשות הציונות הדתית. למרות מיקומה סביב אחוז החסימה בסקרים, הוא סבור כי בסיס התמיכה הקשיח שלה מאפשר לה להמר על הנתונים ולהמשיך גם במצב שבו מקומה אינו מובטח על פי הסקרים.

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מנגד, שדה הציג את מצבן של יתר המפלגות הקטנות כשונה. לדבריו, הן לא יוכלו להיות רגועות על בסיס הסקרים, ורק עם קבלת תוצאות האמת יתברר אם יש להן סיבה לנשום לרווחה.

שדה לא ציין לאילו מפלגות קטנות הוא מתייחס, ולא התבסס בדבריו על סקר מסוים או על נתונים מספריים. ההתייחסות שלו עסקה בהבדל שהוא מזהה בין בסיס התמיכה של הציונות הדתית לבין זה של יתר המפלגות הקטנות.