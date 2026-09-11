היעד המרכזי חתם: החיזוק החדש של בית"ר ירושלים

בית״ר "גשם" ירושלים הודיעה הבוקר (שישי) על החתמתו של הקשר הקולומביאני אלכסיס סרנה. השחקן בן ה-28 חתם במועדון לשלוש השנים הקרובות ויצטרף לסגל הצהובים-שחורים.

סרנה מגיע לבירה מאינדפנדיינטה מדיין הקולומביאנית, לאחר שסומן כאחד היעדים המרכזיים של בית״ר ושל הצוות המקצועי. במועדון רואים בהחתמתו חיזוק משמעותי לסגל, ובפרט למרכז השדה, שבו הוא צפוי להשתלב.

הקשר נחת הבוקר בישראל, ולאחר השלמת החתימה הוא יצטרף לסגל הקבוצה ויחל את הפרק החדש שלו בצהוב-שחור. החוזה שעליו חתם ישאיר אותו בבית״ר בשלוש השנים הקרובות, כאשר במועדון מצפים ממנו לתפוס מקום מרכזי בקבוצה.

בבית״ר ציינו כי סרנה מביא איתו ניסיון, עוצמה ואיכויות במרכז המגרש. הקשר מגיע למועדון בגיל משמעותי בקריירה, כשהמטרה היא להשתלב בשאיפות של הקבוצה ולהיות חלק מרכזי מהסגל בשנים הקרובות.

החתמתו של סרנה מסיימת את המהלך לצירופו של אחד השחקנים שסומנו על ידי אנשי המועדון והצוות המקצועי. בבית״ר ביקשו לחזק באמצעותו את מרכז השדה, וכעת, לאחר שנחת בישראל וחתם על החוזה, הוא צפוי להתחיל את דרכו במועדון.

עבור הקשר הקולומביאני מדובר בתחילתו של פרק חדש, לאחר המעבר מאינדפנדיינטה מדיין לבית״ר ירושלים. הוא ילבש את מדי הצהובים-שחורים וינסה להביא למרכז המגרש את הניסיון, העוצמה והאיכויות שבמועדון מייחסים לו.

בבית״ר מקווים כי החיזוק החדש, שהיה כאמור אחד היעדים המרכזיים של הצוות המקצועי, יצליח לתפוס מקום משמעותי בקבוצה ולהיות חלק מהשאיפות שלה לאורך תקופת החוזה. לאחר נחיתתו בישראל, סרנה יוכל כעת להצטרף לסגל ולהתחיל את דרכו בבירה.