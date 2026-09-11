הרב זייני נגד מכון המקדש: אסור לתקוע בשופר בשבת

הרב זיני ( אסף מילר )

הרב אליהו רחמים זייני, ראש ישיבת אור וישועה בחיפה, הבהיר היום (שישי) כי אין לסמוך על ההיתר לתקוע בשופר בהר הבית בראש השנה החל בשבת. עמדתו יוצאת נגד עמדת מכון המקדש בנושא, אף שהוא עצמו מתיר עלייה להר הבית למקפידים על התנאים ההלכתיים ואף פרסם מאמר בנושא תקיעת שופר בשבת.

בפתח דבריו הדגיש הרב זייני את עמדתו בנוגע לעלייה להר: "ידוע לכם אינני נמנה עם הדמויות האוסרות על היודעים להיזהר בכל פרטי ההלכה וביראת הכבוד למקום מקדשנו לעלות להר הבית". עם זאת, הבהיר הרב כי ההיתר לעלות להר אינו מוביל מבחינתו להיתר לתקוע בו בשופר בשבת. לדבריו, ההכרעה בעניין התקיעה תלויה בתנאים שעליהם התבססו הפוסקים שהתירו זאת בעבר, ותנאים אלה אינם מתקיימים כיום. הרב זייני התייחס למתירים בכבוד, ותיאר אותם כ"דמויות מסויימות מכובדות שאני מוקירן". לדבריו, הם התירו את התקיעה בראש השנה החל בשבת על פי פסקיהם של כמה מגדולי העולם בעבר. דווקא בעקבות ההיתר הזה, הסביר, הוא מבקש להבהיר את עמדתו לציבור הקשור אליו.

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"נאלץ אני להודיע לכל הקשורים אליי והמקשיבים להכרעותינו, שבשום פנים ואופן אין לסמוך עדיין על היתר זה לתקוע כיום גם בהר הבית", כתב הרב.

את הסיבה להתנגדותו תלה בתנאים שנלוו לפסיקות שעליהן נסמכים המתירים: "כי אותם הגדולים שהתירו התנו את היתרם בתנאים שאין אחד מהם מתקיים עדיין כיום". בכך הבהיר כי עצם קיומם של היתרים מהעבר אינו מספיק, לשיטתו, כדי להסתמך עליהם במצב הנוכחי.

הרב זייני חתם את דבריו בברכה לציבור: "בברכת כתיבה וחתימה טובה וברכות שמיים מעל לכל עם ישראל".