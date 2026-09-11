קלינטון: אם יבחרו כך שוב, נדרשת עמדה נוקשה מארה"ב

מזכירת המדינה האמריקנית לשעבר הילרי קלינטון קראה לארצות הברית לנקוט עמדה נוקשה אם הישראלים יבחרו שוב בממשלת נתניהו ובמדיניותו. בריאיון לתוכנית "Morning Joe" ברשת MS NOW היא קשרה את דבריה לבחירות בישראל, שנקבעו ל־27 באוקטובר 2026.

"אני אוהבת את ישראל ושונאת את ממשלת נתניהו ומדיניותה", אמרה קלינטון. היא השתמשה בניסוח דומה גם בביקורתה על הממשל האמריקני: "אני אוהבת את אמריקה ושונאת את ממשלת טראמפ ומדיניותה".

בהתייחסה לבחירה של הציבור הישראלי אמרה קלינטון: "אם הישראלים רוצים להצביע לזה שוב", ארצות הברית צריכה, לשיטתה, לנקוט "עמדה נוקשה מאוד". לדבריה, המצב הנוכחי מזיק לשתי המדינות, והשגת שלום בר־קיימא באזור תחייב עמדה אמריקנית תקיפה יותר כלפי ממשלה ישראלית עתידית.

במהלך הריאיון התייחסה קלינטון גם לדיווח ב"הארץ", שלפיו נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד התקשר לנתניהו עשרה ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. נתניהו הכחיש את הדיווח בתוקף.

בהתייחסה לדיווח המוכחש, העלתה קלינטון שתי אפשרויות: שנתניהו לא האמין לאזהרה, או, כלשונה, "שהוא רצה לראות מה הם יכולים לתכנן כדי שיוכל להגיב בחוזקה ולחזק את מעמדו". היא תיארה את הדברים כ"כשלון של מנהיגות ושל הגנה על אזרחי ישראל".