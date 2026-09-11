פעיל המחאה תוקף את האם השכולה: אישה נוראית, ממש מנוולת

טליק גואילי ( צילום: יוסי אלוני/פלאש90 )

פעיל המחאה דני גלנט פרסם מתקפה חריפה נגד טליק גוואילי, אמו של רן גוואילי ז"ל והמשוריינת בליכוד, יום לאחר שלדבריו פרסם מכתב המופנה אליה. גלנט תקף דברים שייחס לה בסרטון תמיכה בנתניהו, וטען כי הם מבטאים זלזול בציבור שנאבק להשבת החטופים.

"זהו, אני מסיר לגמרי את הכפפות", כתב גלנט בפתח דבריו. הוא התייחס לשיבוצה, לדבריו, במקום התשיעי ברשימת הליכוד, ובהמשך כינה אותה "האישה הנוראית הזו, חסרת בושה, ממש מנוולת". במרכז המתקפה עמדה אמירה שגלנט ייחס לגוואילי בסרטון: "אם המחנה השני ינצח, זיכרון גיבורי המלכות ייעלם". גלנט תיאר את הסרטון כסרטון הערצה לנתניהו, "סטייל צפון קוריאה", וטען כי דבריה מופנים נגד מאות אלפי אנשים שפעלו ברחובות וברשתות החברתיות למען עסקה לשחרור החטופים. לדבריו, אותם אנשים לחצו על נתניהו ועל הממשלה להגיע לעסקה ודאגו לכך שבנה לא יישכח בעזה. בהמשך כינה את גוואילי גם "ערלת הלב וכפוית הטובה", תוך שהוא מאשים אותה בהתעלמות מתרומתו של ציבור המוחים למאבק להשבת החטופים.

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גלנט תקף גם את האמירה שייחס לגוואילי, ולפיה נתניהו החזיר את כל החטופים. לטענתו, היא אינה מבחינה בין חטופים ששבו בחיים לבין מי שהושבו לקבורה. הוא האשים את נתניהו בכך ש־46 חטופים הושבו בארונות, וטען כי ראש הממשלה בלם אפשרויות להחזירם בחיים.

בהתייחס למכתב שפרסם קודם לכן, כתב גלנט: "לא יכולתי לשאת את הזלזול שלה במאות אלפי אנשים שנאבקו במשך למעלה משנתיים על הבן שלה ועל עוד 249 חטופים".

בסיום דבריו תקף גם את המחנה הפוליטי שאליו הצטרפה גוואילי. הוא טען כי המחנה הזה עמד מן הצד בזמן המאבק להשבת החטופים, והוסיף: "ואם זה היה תלוי בו, רני הגיבור לא היה חוזר לעולם".