מתקפה חריפה על סמוטריץ': "אתה לא יותר מבדיחה עלובה"

משה רדמן תקף היום (שישי) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בפוסט שפרסם ברשת X. רדמן האשים את סמוטריץ' בהתנהלות כלכלית כושלת, וטען כי שלח את הרמטכ"ל לבקש מהאופוזיציה לתמוך בתקציב. את דבריו ליווה בשורה של עלבונות אישיים כלפי שר האוצר.
את הפוסט פתח רדמן במילים "איזה איש בזוי אתה", ולאחר מכן עבר לביקורת על תפקודו של סמוטריץ' במשרד האוצר. "מילא שאתה שר האוצר הכושל בתולדות ישראל", כתב, והוסיף: "מילא שהכנסת את ישראל לחובות של מאות מיליארדים שהלכו על כלום".
בהמשך הפנה רדמן את ביקורתו גם לאופן הקצאת הכספים. הוא האשים את סמוטריץ' בהשקעת מיליארדים בתקציבים שלטענתו פוגעים בצמיחה, וביקר את הכספים המופנים להתנחלויות. "מילא שהשקעת מיליארדים בתקציבים מדכאי צמיחה. מילא שזרקת מיליארדים על פרויקט ההתנחלויות ההזוי שלך", כתב.
לאחר הביקורת הכלכלית, התמקד רדמן בטענתו בדבר פנייה באמצעות הרמטכ"ל לקבלת תמיכת האופוזיציה בתקציב. "אבל לשלוח את הרמטכ״ל לבקש מהאופוזיציה שתצביע בעד התקציב, מה קרה? איפה הרוב שלכם?", שאל.
רדמן קשר את הדברים לשאלת הרוב של הקואליציה וליכולתה להעביר את התקציב, והוסיף: "חשבתי שאתם ״ממשלת ימין יציבה וחזקה״". בביקורתו הציג את הבקשה הנטענת לתמיכת האופוזיציה כניגוד לתיאור הממשלה כיציבה וחזקה. טענתו כלפי סמוטריץ' נגעה הן לעצם הצורך בתמיכה מהאופוזיציה והן לשימוש הנטען ברמטכ"ל לצורך הבקשה.
בסיום הפוסט חזר רדמן למתקפה האישית על שר האוצר וכתב: "אתה לא יותר מבדיחה עלובה. טעות סטטיסטית בהיסטוריה של מדינת ישראל".
"איזה איש בזוי" - יאללה איזה חארטה, סמוטריץ מפקיר את הכלכלה וביבי מגבה אותו חופשי! בעבר הנהגה לפחות ידעה לתת כבוד ולא לחלק מתנות למגזרים, הבנות שלי רואות איך הכל מתייקר וזה גומר אותנו, חייבים להחזיר את השפיות והאחריות