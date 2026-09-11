מתקפה חריפה על סמוטריץ': "אתה לא יותר מבדיחה עלובה"

משה רדמן תקף היום (שישי) בחריפות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בפוסט שפרסם ברשת X. רדמן האשים את סמוטריץ' בהתנהלות כלכלית כושלת, וטען כי שלח את הרמטכ"ל לבקש מהאופוזיציה לתמוך בתקציב. את דבריו ליווה בשורה של עלבונות אישיים כלפי שר האוצר.

את הפוסט פתח רדמן במילים "איזה איש בזוי אתה", ולאחר מכן עבר לביקורת על תפקודו של סמוטריץ' במשרד האוצר. "מילא שאתה שר האוצר הכושל בתולדות ישראל", כתב, והוסיף: "מילא שהכנסת את ישראל לחובות של מאות מיליארדים שהלכו על כלום".

בהמשך הפנה רדמן את ביקורתו גם לאופן הקצאת הכספים. הוא האשים את סמוטריץ' בהשקעת מיליארדים בתקציבים שלטענתו פוגעים בצמיחה, וביקר את הכספים המופנים להתנחלויות. "מילא שהשקעת מיליארדים בתקציבים מדכאי צמיחה. מילא שזרקת מיליארדים על פרויקט ההתנחלויות ההזוי שלך", כתב.

לאחר הביקורת הכלכלית, התמקד רדמן בטענתו בדבר פנייה באמצעות הרמטכ"ל לקבלת תמיכת האופוזיציה בתקציב. "אבל לשלוח את הרמטכ״ל לבקש מהאופוזיציה שתצביע בעד התקציב, מה קרה? איפה הרוב שלכם?", שאל.