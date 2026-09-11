תמיכה מפתיעה בוינטר: "דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו"

עופר וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

ברוך מרזל קרא היום (שישי) ברשת X לוינטר להתמודד בבחירות, אף שהבהיר כי אינו מתכוון להצביע לו ואינו מסכים עם כל דברי מועמדיו. בפוסט תקף מרזל את מי שמזהירים כי וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, והאשים אותם בניסיון להכשיל את התמודדותו.

"וינטר, רוץ", כתב מרזל. "אני לא אצביע לוינטר, ואני רחוק מלהסכים עם כל מה שאומרים המועמדים שלו, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת ממנו: יש לו ציבור ותומכים, ולכן הוא זכאי להתמודד". מרזל הפנה את ביקורתו כלפי מי שלדבריו העלו את אחוז החסימה, וכעת משתמשים בו כדי לערער על סיכוייו של וינטר. "סליחה, אבל מי העלה את אחוז החסימה? מי יצר את המכשול הזה? ולמה עכשיו אתם באים בטענות למי שמנסה להתמודד?", שאל. בהמשך האשים אותם בפעולה מכוונת נגד וינטר: "והצביעות מגיעה לשיא כשבמקום לעזור לו לעבור אתם עושים הכול כדי לקבור אותו פוליטית, מספרים לציבור שהוא לא יעבור ומנסים להפוך את עצם ההתמודדות שלו ל״בזבוז קולות״".

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לטענת מרזל, מי שפועלים נגד ההתמודדות עלולים בהמשך להטיל על וינטר את האחריות לאובדן הקולות. "ואז, אחרי שעשיתם הכול כדי להכשיל אותו, עוד תבואו אליו בטענות שהוא בזבז קולות", כתב.

את הפוסט חתם בטענה שהחשש של מבקרי וינטר קשור להתנהגות הבוחרים שלהם: "לא, אתם לא מפחדים שהוא יעבור. הבעיה היא לא וינטר. הבעיה היא שאתם יודעים שהציבור שלכם כבר לא מצביע אוטומטית לפי ההוראות שלכם".