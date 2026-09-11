לקראת החג: משפחתה של היימנוט קסאו בבקשה מהציבור

לקראת השנה החדשה, וביום ה־929 מאז חטיפתה של היימנוט קסאו לפי מניין המטה להחזרתה, בני משפחתה פונים לעם ישראל בברכה ובבקשה להתפלל לשובה. זו השנה השלישית שהמשפחה מקבלת בלי היימנוט בבית.

בהודעת המטה להחזרת היימנוט הביתה נמסר כי משפחת קסאו תציין את תחילתה של תשפ"ז כמשפחה היחידה במרכז הקליטה בצפת. בני המשפחה מסרבים לעזוב את המקום עד לחזרתה של בתם.

אביה של היימנוט, טספיה קסאו, הודה למי שמלווים את המשפחה: "לכל מי שהיה חלק מאיתנו שנתיים ושישה חודשים האחים והאחיות שעוזרים בכל דרך עוזרים במחשבה עוזרים בתמיכה כלכלית עוזרים בתפילה. אנחנו מודים לכם ומאחלים שנה טובה ומבורכת".

בדבריו התייחס האב גם למפגש בין ראש השנה לבין החג האתיופי אנקוטטש, שאותו תיאר כהצטלבות משמחת וסמלית. את הברכה לעם ישראל ליווה בבקשה הנוגעת לבתו: "אנחנו מבקשים מכל עם ישראל לכוון תפילתם לכך שהיימנוט שלנו תצא מאיפה שהיא ותצטרף למשפחה שלה, אלינו".

לצד התקווה לשובה של היימנוט, ביטא האב את רצונו שהמשפחה תוכל לחזור לשגרת חייה: "שאנחנו נצליח לחזור למסלול חיים נורמלי של משפחה, לימודים ועבודה ואני מקווה להגיע לזמן שנוכל לעשות מסיבת הודיה גדולה על כל מה שעשיתם ועושים עבור היימנוט שלנו שהיא כבר גם קצת שלכם".

טספיה איחל גם מנוחה, ביטחון ושלווה בארץ ישראל, וביקש שהמשפחה וכל עם ישראל ייכתבו בספר הטוב. את דבריו חתם בפנייה נוספת לציבור, מתוך תקווה שהיימנוט תוכל לשוב ולהיות עם משפחתה בבית.

"היימנוט היא הילדה של כולם אנא התפללו אתנו שתחזור אלינו, התפללו שאלוהים, כל יכול ייעשה שתמצא בדקה ותהיה איתנו בבית".