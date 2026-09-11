צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו אמש (חמישי) את מחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. בהודעה משותפת שפרסמו דובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר כי יאזורי חוסל בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס, שבה נהרגו גם שני מחבלים נוספים.
על פי הפרטים שפורסמו בהודעה המשותפת, יאזורי היה אחראי במסגרת תפקידו על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה. אחריותו כללה גם את הכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.
בצה"ל ובשב"כ מסרו כי בתקופה האחרונה פעל יאזורי לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. במקביל, הוא פעל בניסיון לשקם את בניין הכוח של חטיבת חאן יונס, אשר לפי ההודעה ספג פגיעה קשה לאורך המלחמה.
מינויו של יאזורי למפקד חטיבת חאן יונס הגיע לאחר שמילא שורת תפקידים בחטיבה. בצה"ל ובשב"כ פירטו כי הוא שימש קודם לכן סגן מפקד החטיבה, ובנוסף כיהן כמפקד גדוד הסיוע הקרבי וכמפקד מחלקת המודיעין בחטיבת חאן יונס.
בהודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסרו גם שמותיהם ותפקידיהם של שני המחבלים הנוספים שחוסלו בתקיפה. האחד הוא חודיפה מעמר, מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס; השני הוא מחמד בהג'ת ראצ'י, מחבל נוסף מהזרוע הצבאית של חמאס באותה חטיבה.
בסיום ההודעה התייחסו צה"ל ושב"כ גם לפריסת כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ולהמשך פעילותם במרחב. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר בהודעה המשותפת.