צה"ל ושב"כ חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס

צה"ל ושב"כ חיסלו אמש (חמישי) את מחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. בהודעה משותפת שפרסמו דובר צה"ל ודוברות שב"כ נמסר כי יאזורי חוסל בתקיפה מדויקת במרחב חאן יונס, שבה נהרגו גם שני מחבלים נוספים.

על פי הפרטים שפורסמו בהודעה המשותפת, יאזורי היה אחראי במסגרת תפקידו על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה. אחריותו כללה גם את הכוונתם לקידום ולהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.

בצה"ל ובשב"כ מסרו כי בתקופה האחרונה פעל יאזורי לקידום עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. במקביל, הוא פעל בניסיון לשקם את בניין הכוח של חטיבת חאן יונס, אשר לפי ההודעה ספג פגיעה קשה לאורך המלחמה.