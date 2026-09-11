מעמד הודיה על חזרת בית הכנסת והניצחון הגדול בחומש

בית הכנסת חומש ( צילום: חומש תחילה )

ביום רביעי הקרוב (ה’ בתשרי) יתקיים ביישוב המתחדש חומש טקס חנוכת בית הכנסת על שם הרב קוק זצ”ל. במעמד ישתתפו שרים, רבנים, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, משפחות שחזרו לצפון השומרון, פעילי חומש תחילה, אנשי ישיבת חומש והקהל הרחב.

במרכז האירוע תתקיים הכנסת ספר תורה, ולאחריה חנוכת בית הכנסת ועצרת מרכזית. את המעמד ילווה מופע התעוררות של האמן ביני לנדאו. האירוע ייפתח בשעה 17:00 בהתכנסות ובכתיבת אותיות בספר התורה. בשעה 17:30 תצא תהלוכת הכנסת ספר התורה, ובשעה 18:30 יתקיים טקס חנוכת בית הכנסת. בין המשתתפים יהיו תושבי חומש, פעילי תנועת “חומש תחילה” לאורך השנים, שותפים למאבק, בוגרי ורבני ישיבת חומש, ראש הישיבה הרב אלישמע כהן, משפחות מהיישובים החדשים בצפון השומרון והציבור הרחב. למעמד צפויים להגיע גם רב השומרון הרב אליקים לבנון, רב היישוב יצהר וראש ישיבת “רועה ישראל” הרב דוד דודקביץ’, רב היישוב יקיר הרב אהרון כהן וראש מכון “בית הרמח”ל” הרב מרדכי שריקי. בשנה האחרונה עלו לחומש 16 משפחות חדשות, וכיום מתגוררות ביישוב כ־30 משפחות בשתי שכונות. בשכונה החדשה מתגוררות משפחות שהגיעו מרחבי יהודה ושומרון, בהן משפחות שגורשו בעבר מחומש וחזרו למקום וזוגות צעירים. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, מגורש בעצמו ותושב היישוב המתחדש שא־נור, הזמין את הציבור להשתתף באירוע ואמר: “21 שנה אחרי שניסו לעקור את חומש, אנחנו חוזרים ובונים את חומש וחוזרים לצפון השומרון. בית הכנסת שנחרב חוזר להיות בית תפילה, ספרי תורה חדשים, ומשפחות יהודיות חוזרות לבנות את חייהן בצפון השומרון”.

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דגן הוסיף: “זהו מעמד של הודיה על הדרך שעברנו, אבל גם של התחייבות להמשך, להמשיך את השיבה, להמשיך לבנות ולהמשיך לתקן את מה שנעשה כאן. אנחנו מזמינים את כל עם ישראל לבוא להיות שותפים איתנו בפלא הגדול, בצפון השומרון יהיו מאות אלפי תושבים בערים ויישובים רבים”.

בני גל, מגורש מחומש ומראשי תנועת חומש תחילה, אמר: “מרגש לראות שהחלום שעליו נאבקנו ונלחמנו והתמדנו למעלה מ-21 שנה, ברוך ה’ מתגשם ועם ישראל חוזר הביתה, לא רק ליישובים שגורשנו מהם אלא למרחבי צפון השומרון כולה. אנחנו מזמינים את כולם לבוא ולקחת חלק בהתיישבות, בתמיכה ובהגשמת החלום”