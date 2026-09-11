ירון אברהם נגד ראש הממשלה לשעבר: "גורם לישראל נזק אדיר"

מתקפה חריפה באולפן מצדו של כתב חדשות 12 ירון אברהם נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, בעקבות תמיכתו ודבריו סביב החרמות והסנקציות הבינלאומיות המוטלות על מוצרים ואישים מישראל.

במהלך הדיון הטלוויזיוני יצא אברהם במתקפה ישירה ובביקורת נוקבת על התנהלותו של אולמרט בזירה הבינלאומית: "יש לי הרבה כבוד לראש ממשלה לשעבר, אבל אני חושב שמי שאוהב את ישראל לא יכול לשמוח שנוקטים סנקציות נגד מדינת ישראל. בסופו של דבר זו מדינת ישראל, ובטח כשהיית ראש ממשלה והסתמכו על הדברים שלך".

בדבריו הביא אברהם דוגמה להשלכות ההרסניות של החרמות הכלכליים על אזרחים ובעלי עסקים מן השורה: "אדם שמייצר יין בנילי, או אדם שיש לו חנות פרזול שמייצר לחו"ל בנעלה, בבנימין, עשר דקות ממודיעין – גם עליו חלות הסנקציות האלו. אני לא בטוח שהבריטי הממוצע יפתח את המפה ויגיד 'רגע, זה לפני או אחרי המחסום בכניסה לצומת שילת'. הצעדים האלה פוגעים בכולם".