מיכל הרצוג בתגובה ראשונה לסערה סביב שרה נתניהו

רעיית נשיא המדינה, מיכל הרצוג, התייחסה הבוקר בראיון לרשת ב' לסערה הפוליטית סביב הטענות והקונספירציות שהופצו על ידי שרה נתניהו נגד יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, בכל הנוגע לתפקודו ב-7 באוקטובר.

כשנשאלה על הנושא וההאשמות שהוטחו בגולן, בחרה הרצוג שלא להיגרר למתקפה פוליטית ישירה אך הבהירה את עמדתה בצורה נחרצת: "אני לא רוצה להיכנס לדברים האלו, אני יודעת מה אני חושבת ואני יודעת מה הן העובדות".

בהמשך בדבריה שמה הרצוג את הדגש על הוקרת התודעה לאזרחים ולמפקדים שקפצו לזירה בשעות הראשונות של המתקפה: "ראיתי את הגיבורים האלו. צריך להגיד תודה למי שפעלו באותם ימים של כאוס".